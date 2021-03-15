بدون هامش ربح.. تقسيط جوالات من البنك السعودي للاستثمار في السعودية

تتنافس الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، على إرضاء العملاء، وتخفيف الأعباء عنهم، حيث يمكن تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار saib بدون هامش ربح، وذلك من خلال برنامج التقسيط الميسر الذي يُوفره المصرف للعملاء الذي يرغبون في شراء منتجات تبدأ قيمتها من ألف ريال سعودي، كما يمكن دفع القيمة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا بأقساط متساوية، وذلك لجميع حاملي البطاقات الائتمانية.

فيما يسمح البنك للعملاء الراغبين في الشراء بالتقسيط، وفي الوقت نفسه بدون هامش ربح، شراء أي منتجات سواء، أثاث أو أجهزة إلكترونية أو منزلية، وغيرها، مع إمكانية بتحويل عمليات متعددة إلى برنامج التقسيط الميسر، والحصول على نقاط المكافآت “وااو” على العمليات التي يجري تقسيطها.

تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار

ننشر معكم خطوات تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في امتلاك هاتف ذكي دون دفع قيمته بالكامل، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى موقع المتجر الذي نريد الشراء منه والذي يشترك معه البنك في برنامج التقسيط. اختيار الهاتف الذي نرغب في شرائه بالتقسيط. اختيار تقسيط المشتريات. تحديد برنامج التقسيط الميسر. نختار الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية من بنك saib. من الممكن التقسيط عبر الاتصال بالهاتف المصرفي “فلكس كول”، على الرقم 8001248000 وذلك خلال 20 يومًا من تاريخ الشراء.

شروط تقسيط الهواتف الذكية من بنك saib

وضع بنك سايب عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في العميل الراغب في الحصول على هاتف ذكي بالتقسيط وبدون هامش ربح، وهي على النحو الآتي:

الحد الأدنى للعملية المحولة لبرنامج التقسيط الميسر هو ألف ريال سعودي.

أما الحد الأقصى الذي يمكن استخدامه من الحد الائتماني للبطاقة هو 90% بصرف النظر عن عدد العمليات المحولة.

فيما يُتاح عرض التقسيط الشهري لدى “نون” خلال 6 أشهر فقط.

تطبيق الشروط الخاصة بالبطاقات الائتمانية من بنك saib.

لا يُمكن تغيير فترة التقسيط لاختيار فترة أخرى بعد إتمام عملية التحويل على فترة سابقة.

يجب تحويل العملية في موعد أقصاه 20 يومًا من تاريخ العملية، وذلك برفع طلب عبر مركز الاتصال “فلكس كول” على الرقم 8001248000 وقبل إصدار العملية بكشف الحساب الشهري.

يفرض البنك رسومًا إدارية بقيمة 50 ريالًا لكل عملية تقسيط بموجب البرنامج.