نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية وقرارات وأوامر عاجلة تخص التعليم بالمملكة وبعض الأوامر الملكية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية وجدت بها بعض القرارات الجديدة التي تخص التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه صدرت أيضاً بعض الأوامر الملكية المهمة من خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021 ميلادياً، و28 رجب 1442 هجرياً، وكذلك احتساب المدة المتبقية على نهاية الفصل الثاني من يوم الاثنين 15 مارس 2021، حيث أن وزارة التعليم بالمملكة تعتمد في قراراتها على بعض الأشياء المهمة التي تخص التعليم عن بعد، أو التعليم حضورياً سواء للطلاب أو لمنسوبي التعليم، كما أصدر خادم الحرمين الشريفين بعضاً من الأوامر الملكية بين الإعفاء والتكليف في المناصب.

وزارة التعليم السعودية وقرارات هامه للتعليم بالمملكة 1442

كما أصدرت وزارة التعليم بالسعودية بعضاً من القرارات الخاصة بها وهي:

وزارة التعليم السعودي تقرر أن يكون كف اليد لشاغلي الوظائف التعليمية، والذين هم تحت المرتبة العاشرة، وذلك من صلاحيات مدير تعليم المنطقة، والموافقة على منح الأجازات التعليمية، والدراسة عن بعد والدراسة في نهاية الأسبوع، والدراسة الحدودية.

من الصلاحيات لهم أيضاً: اعتماد صرف مكافآت الطلاب، وإعانتهم، وطرح مناقصات المقصف المدرسي على شركات الاعاشة وتكليف المشرفين التربويين، والموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية.

ومن الصلاحيات التي منحتها وزارة التعليم السعودية لعموم مديري المناطق هي صلاحية الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس وهم ممن يتم تسجيل ضدهم مخالفات سلوكية أو فكرية، ويتم تحويلهم إلى الأعمال الادارية، ومن صلاحياتهم أيضاً الموافقة على إنشاء مباني المدارس الأهلية، أو إيقاف بناءها في حالة الإخلال بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وزير التعليم: لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو لممارسة أي سلوكيات تدعو للانحلال.

عاجل وذلك بقرار من وزير التعليم: إنشاء وحدات التوعية الفكرية في ادارات التعليم والجامعات، وذلك لتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر القيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي لأفكار التطرف والانحلال.

قرارات وزارة التعليم السعودية 1442

حيث أن الوزارة منحت لمديري المناطق العمومية صلاحية قبول الاستقالة والتقاعد المبكر، وإيقاع العقوبات الإدارية وإلغاؤها، وكذلك صلاحية حسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج بدون إذن.

ومن القرارات الحاسمة التي قررتها وزارة التعليم السعودية أيضاً: وهي الإبعاد فوراً لمن يعملون في التعليم إذا ظهرت عليهم مخالفات فكرية أو سلوكية.

عاجل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية

حيث أنها قالت هيئة تقويم التعليم: يتاح للطالب كحد أقصى أربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي خلال ثلاث سنوات.

كما أوضحت هيئة التعليم والتدريب: أن مواعيد الإعلان عن نتائج الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات سيكون في التواريخ التي سبق الإعلان عنها من قبل في الثلاثين من مايو القادم.

وزير التعليم السعودي واحصائيات التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية 1442

د/ حمد بن محمد آل الشيخ: خلال عام من التعليم عبر المنصات الالكترونية، أثبتت المنظومة التعليمية بلغة الأرقام الخاصة بنا، أن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيل، وذلك بدعم القيادة الملهمة لأبناء المملكة، وكذلك تعب وتفاني منسوبي التعليم في أداء الرسالة الخاصة بهم في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية، وننتظر رؤية لا حدود لطموحها.

احصائيات وزارة التعليم السعودية خلال عام من التعليم عن بعد 1442:

وزير التعليم: بلغ عدد أولياء الأمور المسجلين في منصة مدرستي اكثر من مليون ولي أمر، كما أنه بلغت احصائيات زيارة رابط منصة مدرستي حوالي 588 مليون زيارة، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في منصة مدرستي أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم الحكومي والأهلي.

التعليم بالسعودية عدد الأيام المتبقية بالفصل الثاني والأجازات والدراسة من يوم 15 مارس 2021

كما إنه عليك التعرف على عدد الأيام المتبقية لنهاية الفصل الثاني وموعد الأجازات والاختبارات من خلال الجدول التالي:

حيث أنه يشتمل الجدول على موعد أجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ بعد حوالي 46 يوم من يوم الاثنين الموافق 15 مارس، وموعد بداية الدراسة بعد العيد والتي تبدأ بعد 65 يوم، وموعد بداية الاختبارات للفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ بعد حوالي 70 يوم، وموعد أجازة نهاية العام والتي ستبدأ بعد حوالي 81 يوم، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.

خطة العام الدراسي المقبل من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية (ثلاثة فصول) 1443

كما أنه وزارة التعليم السعودية في إقدامها على خطة تعليمية جديدة مقترحة لعام 1442، هو زيادة عدد الفصول الدراسية، ليصبح ثلاثة فصول دراسية في العام الدراسي الواحد بالكامل بدلاً من فصلين، شامل كل فصل أجازاته واختباراته، كما أن عدد أسابيع كل فصل حوالي 13 اسبوع دراسي، ليصبح مجموع عدد أسابيع العام الدراسي بالكامل 39 اسبوع، و183 يوم دراسي عام 1443، حيث أن الدراسة في الفصل الثالث سيكون من ضمنها شهر رمضان الكريم، على أن تتم الدراسة به، وتبدأ أجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443 يوم 25 رمضان إلى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك كما ستحددها الوزارة عند تنفيذ الخطة المقترحة الجديدة للعام الدراسي القادم بالمملكة العربية السعودية.

استطلاع رأي عن الدراسة حضورياً أم عن بعد بالسعودية 1443

وجد استفتاء واستطلاع رأي على إحدى المنصات الرسمية على تويتر التي تهتم بأخبار التعليم بالسعودية، وكان من هذه الاستطلاعات هو: ما رأيك إذا كانت الدراسة في المدارس بشكل اختياري لأولياء الأمور، وهم من يختار حضورياً أو عن بُعد، ويكون تعليم مدمج؟.

كما أنه من الاستطلاعات التي نشرتها صفحات الاستطلاع السعودي، هي تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 بالسعودية، حيث تم نشر الاستطلاع عن تقديم موعد الامتحانات النهائية قبل عيد الفطر المبارك، وكانت أعلى نسبة قبل قفل التصويت هي مؤيد تقديم الاختبارات قبل عيد الفطر، وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي من الوزارة بشأن تقديم الاختبارات النهائية بالسعودية، تابعوا معنا لمعرفة آخر التفاصيل.