نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2021 وموعد تطبيقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2021 من أهم القوانين التى تشغل أذهان المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويأتى تطبيق نظام الأحوال الشخصية في السعودية في إطار الإجراءات والقرارات التى يتأخذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم المملكة وحل الخلافات التى كانت تحدث في العلاقات الزوجية والأسرية، يستهدف نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2021 تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وعدالة السلطات السعودية، ويتكوّن من 254 مادّة قانونيّة، ويناقش فيه كافة الأمور الأسرية والحقوق الزوجية وحقوق الأطفال في النفقة والوصاية والولاية وكذلك حقوق المرأة في الطلاق والخلع، وكل مايخص أحكام الفرقة بين الزوجين.

نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2021

جاءت ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد 2021 حسبما أعلنت عنها السلطات السعودية لتكون على النحو التالي:

تطبيق نظام الزواج من عمر 18 سنة.

تتحمل الدولة نفقة مجهول الأبوين

وضع شروط للطلاق وللخلع.

تنظيم إجراءات الأحوال الشخصية.

منع الزواج دون الموافقة.

العمل على تنظيم قضايا العضل.

ضمان مصلحة الأطفال في قضايا النفقة والحضانة والزيارة.

مراعاة التنظيم الهدايا بين الطرفين أثناء الخطبة، والاتفاق بين الأطراف.

موعد تطبيق نظام الأحوال الشخصية في السعودية

مازال نظام الأحوال الشخصية في السعودية قيد الدراسة، ويتم تحديد موعد تطبيقه حال إقراره على أن يبدأ العمل بـ نظام الأحوال الشخصية في السعودية بعد مرور مائة وثمانون يومًا على نشره.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على نظام الأحوال الشخصية

أهداف نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

هدفت السلطات أن يعمل نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد على تطوير المملكة ضمن رؤية 2030 بتطوير المجتمع في كافة القطاعات والقوانين لتشمل أهداف نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد الآتي:

العمل على رفع مستوي النزاهة. زيادة كفاءة أداء الأجهزة العدلية. ضبط آليات الرقابة وتوثيق الإجراءات. تحقيق مبادئ العدالة. تعزيز الخدمات الإنسانية. العمل على تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق الجميع.