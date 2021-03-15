كيفية تجنب الحجز المبدئي وإلغاء تصريح العمرة بشكل تلقائي تطبيق اعتمرنا 1442

كيفية تجنب الحجز المبدئي وإلغاء تصريح العمرة بشكل تلقائي في تطبيق اعتمرنا 1442، فقد لاحظ الكثير من الأشخاص الذين يقومون بحجز عمرة في بين الله الحرام في الآونة الأخيرة ظهور كلمة حجز مبدئي مع عدم تأكيد الحجز عند القيام بالحجز إلكترونياً، وهذا ما تسبب في الكثير من التساؤلات حول السبب الفعلي ذلك وكيفية تلافي المشكلة، وقد توصلنا إلى طريقة يُمكنك إتباعها أثناء الحجز لتجنب كتابة الحجز المبدئي على تصريح العمرة، فالأفضل أن تقوم بشراء التذكرة بالاضافة إلى اتباع عدد من الأمور أثناء حجز العمرة، وذلك من أجل تجنب إلغاء تصريح العمرة تلقائياً في تطبيق اعتمرنا.

طريقة تجنب الحجز المبدئي للعمرة تطبيق اعتمرنا

أحد الأمور الهامة التي عليك إتباعها لتجنب الحجز المبدئي، هي أن تكون عدد التذاكر التي قمت بشرائها تتوافق مع عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز تصريح عمرة لهم في نفس الوقت، وإذا قمت بالحجز لشخص واحد سيظهر التصريح بدون كلمة حجز مبدئي، ولكن لو قمت بإصدار تصريحين للعُمرة لشخصين وتمتلك تذكرة واحدة فقط ستظهر جميع التصاريح على أنها حجز مبدئي، ومن المُفترض تأكيد تصريح عمرة واحد لوجود تذكرة واحدة والتصريح الأخر يُكتب عليه حجز مبدئي، ولكنك ستفقد فرصتك وستظهر جميع التصاريح على أنها حجز مبدئي حتى لو كان لديك تصريح لتذكرة واحدة، إذن فلابد أن يتطابق عدد التذاكر مع عدد المعتمرين لتجنب الحجز المبدئي.

تجنب إلغاء تصريح العمرة تلقائياً

عبر تطبيق اعتمرنا إذا قمت بالحجز لشخصين بتذكرة واحدة عبر تحديد اليوم والساعة والنقطة ثم الضغط على إصدار التصريح، فسوف يظهر كل منهما على هيئة حجز مبدئي، أما إذا قمت بشراء تذكرتين ثم الحجز سيظهر الحجز بدون كلمة حجز مبدئي، وإذا قمت بإجراء حجز تصريح واحد فقط لن يتم كتابة حجز مبدئي عليه على الإطلاق مع تحديد التاريخ والساعة واليوم، وسنجد أن التصريح مُعتمد ونهائي.

لذا فإن الأفضل حتى تتجنب الحجز مبدئي للعمرة في تطبيق اعتمرنا، أن تقوم بشراء التذاكر أولاً بما يتناسب مع عدد المُرافقين ثم تقوم بالحجز إلى العُمرة، وذلك حتى لا تتعرض لإلغاء التصريح من قبل النظام في التطبيق بعد كتابة الحجز المبدئي، حتى وإن قمت بشراء التذكرة بعد ذلك فسوف يبدو أن هناك خلل في التطبيق، وسوف يقوم بإلغاء إصدار التصريح حتى وإن قمت بشراء التذكرة قبل انتهاء العد المبدئي للحجز في تطبيق اعتمرنا والذي هو ساعتين تقريباً.