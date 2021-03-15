نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاعد وتعرف على الحالات التي توقف معاش مستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالات التي توقف معاش المستفيد عبر المؤسسة العامة للتقاعد بعد الإعلان الأخير، فقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد في يوم الأحد الموافق 14/3/2021 أن هناك 6 حالات تمت الإشارة إليها في بيان خاص، وتشمل هذه الحالات توقف تماماً معاش مستفيد وفق نظام التقاعد المتبع الذي تم فرضه على كافة المستفيدين، والتي أقرتها القوانين والمراسيم الملكية في المملكة العربية والسعودية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح الحالات التي توقف المعاش للمستفيد.

الحالات التي توقف المعاش:

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على تويتر حالات إيقاف معاش مستفيد وهي كما يلي:

انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين. بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة. الوفاة. زواج إحدى المستفيدات. تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة. التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

قنوات التأمينات الإلكترونية والخدمات التي تقدمها للمستفيد :

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أسست عدداً من القنوات الإلكترونية التي يستفاد منها الأشخاص، حيث تم تأسيسها بهدف تمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفاعلية، حيث أتاحت لعملائها من المشتركين والمستفيدين الاستفادة من تلك الخدمات في:

الاستعلام عن بياناتهم

إجراء العديد من العمليات الخاصة كاستعراض بيانات الملف الشخصي وحساب المعاش الشهري المتوقع “بناء على تاريخ ونسبة زيادة محددة”

استعراض التسلسل الزمني للاشتراكات والأجور

الإطلاع على اشتراكات العمل الحالية

التحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل “ساند” وتمكينه من التقدم لطلب صرف التعويض ومعرفة المبلغ المتوقع للتعويض).

ومن الخدمات المتاحة أيضاً:

إمكانية إصدار شهادة بمدد الاشتراك وسجل الأجور

وتقديم خدمات عامة للمشترك مثل (إدخال شكوى جديدة واستعراض ومتابعة الشكوى المدخلة).

مع إمكانية رفع الشكوى للدعم الفني

إضافة إلى تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال الخاص به

وإمكانية المستفيد من إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات

وإصدار شهادة بمقدار المعاش.

بعض الموظفين يتم تقاعدهم بشكل مستمر والتقاعد المبكر:

نذكر من خلال هذا المقال أن هناك فئة من الموظفين تم تقاعدهم بشكل مستمر على المدى الطويل وهذه الفئة تضم أصحاب الوظائف التعليمية، باعتبار أنهم هم على رأس قائمة التقاعد المبكر إذ أن المؤشرات تقول أنه يتقاعد حوالي 81% من المعلمين والمعلمات تقاعداً مبكراً يليهم الضباط وتصل نسبتهم إلى حوالي 53%، ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% ثم أعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفين العموميين بنسبة 28%، ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تصدر سنوياً تقريرها الإحصائي الذي يتناول جميع العملاء من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين في إحصاءات تفصيلية متاحة بشكل كامل من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية.