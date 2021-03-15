خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة ومسميات وظائف وزارة الحج والعمرة

خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة لكل من الأنات والذكور للتقديم على الوظائف المتاحة من وزارة الحج والعمرة وفقا للمؤهلات العلمية المطلوبة في كل وظيفة وتوجد 44 وظيفة خالية أعلنت عنها الوزارة، وتعد منصة جدارة من المنصات الالكتروانيه الهامة بالتقديم على الوظائف أون لاين وتعمل على تسجيل بيانات المتقدمين مع الوظائف الشاغرة المناسبة، وتعمل وزارة الحج والعمرة على التنسيق الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة لتسهيل أداء الحج والعمرة كما توحد الوزارة جهودها لتحفيز المواطنين على المساهمة بدورهم في خدمة ضيوف الحج والعمرة سواء أكان متطوعاً أو مكلف، يتم التقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها على منصة جدارة من خلال الموقع ويمكن الدخول عليها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد حددت الوزارة تاريخ 17 مارس الجاري للتقدم على الوظائف المتاحة على أن تنتهي الفترة المخصصة للتقديم في 23 من مارس ويمكن التعرف على شروط التسجيل في جدارة 1442 وخطوات التسجيل والتقديم على وظائف جدارة.

خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442

الدخول إلى موقع جدارة. الضغط على خدمات وزارة الموارد البشرية. ثم الضغط على تقديم وظائف الحج والعمرة. الضغط على الأيقونة الخاصة بإعلان التقديم ثم قم بتحديد الرغبات بناء على الأولوية. يتم كتابة البيانات المطلوبة ثم يضغط على حفظ. يتم طباعه الطلب وحفظة. قم بمراجعة البيانات للتأكد من صحتها للتأكد من القبول للوظيفة المطلوبة.

مسميات وظائف وزارة الحج والعمرة

وقد أتاحت الوزارة لجميع المواطنين إمكانية التقدم على الوظائف المتوفرة من خلال موقع جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية على أن يكون اختيار الطالبات بناء على أولوية المتقدم والتخصص المطلوب وفقا للمؤهل التعليمي

وظيفة محامي مساعد. وظيفة محامي. 3 وظائف مراقب خدمات. 10 وظائف مراقب حج وعمرة. 7 وظائف مراقب حج وعمرة. 3 وظائف مراقب خدمات. 4 وظائف مراقب حج وعمرة. وظيفة خطاط ورسام. وظيفة باحث قضايا. 2 وظيفة باحث إحصاء. 3 وظيفة محلل نظم أول. 3 وظيفة أخصائي تقنية معلومات.

الوظائف المعتمدة للنساء في وزارة الحج والعمرة

عدد واحد وظيفة ناسخ آلة. عدد واحد وظيفة مساعد إداري. عدد واحد وظيفة مصمم جرافيكس. عدد واحد وظيفة مراقب إنشاءات. عدد واحد وظيفة باحث تطوير موارد بشرية. عدد واحد وظيفة مهندس معماري. عدد واحد وظيفة مساعد إداري.