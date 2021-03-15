خطط غير محدودة.. تقسيط جوالات في السعودية من بنك الرياض 1442

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عمر شويل - جدة من خلال خطط غير محدودة، يُمكن تقسيط جوالات في السعودية من بنك الرياض 1442هـ، لجميع المواطنين والمقيمين، الراغبين في امتلاك هاتف ذكي حديث دون تحمل دفع ثمنه مرة واحدة، وذلك عبر برنامج “قسط” الذي يوفر للعملاء المزيد من المرونة في دفع قيمة المنتجات والأجهزة المختلفة ذات القيمة العالية بأقساط شهرية متساوية لا تسبب في أي أعباء اقتصادية، حيث يتيح هذا البرنامج تحويل المشتريات باستخدام البطاقة الائتمانية لمصرف الرياض إلى مجموعة من الخيارات السهلة في خطط الدفع على جميع عمليات الشراء داخل المملكة وخارجها.

تقسيط جوالات في السعودية من بنك الرياض 1442

كيفية تقسيط جوالات في السعودية من بنك الرياض 1442هـ، فإن ذلك يتم من خلال 3 خطوات سهلة وبسيطة، كما على النحو التالي:

الخطوة الأولى: استخدام بطاقة بنك الرياض الائتمانية لإجراء عملية شراء بمبلغ لا يقل عن ألف ريال سعودي.

يلي ذلك الخطوة الثانية: الاتصال على خدمة العملاء ببنك الرياض (+966) 920002470، وطلب تحويل المعاملة الخاصة لبرنامج “قسّط” مع اختيار إحدى خطط السداد الزمنية التي تناسبنا.

بينما في الخطوة الثالثة: سداد الأقساط الشهرية وَفق الخطة الزمنية التي جرى اختيارها، وسوف تظهر قيمة القسط الشهري في كشف الحساب الشهري.

كيفية احتساب خطط برنامج قسط من بنك alriyad

ويوضح الجدول التالي كيفية احتساب خطط برنامج قسط من بنك alriyad، وذلك على النحو الآتي:

خطط السداد الزمنية نسبة هامش الربح (شهري) القسط الشهري 3 أشهر %0.50 2,020.03 6 أشهر %0.75 1,026.41 12 شهراً %1.00 533.09 18 شهراً %1.75 391.46 24 شهراً %2.00 317.22

مميزات الشراء من بنك alriyad في المملكة

يتيح الشراء بالتقسيط من بنك alriyad في المملكة العربية السعودية عددًا من المميزات لجميع العملاء، تأتي على النحو التالي:

الأقساط الشهرية ثابتة ومتساوية.

خطط تقسيط غير محدودة.

عمليات التقسيط متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تحقيق رغبات العملاء في التسوق دون عناء التفكير في كيفية السداد الفوري.

الاستفادة من برنامج قسّط على جميع العمليات الشرائية داخل المملكة وخارجها.

فترات السداد تبدأ من 3 أشهر حتى 24 شهرًا.

أقل حد للرسوم تبلغ 50 ريالا سعوديا لكل عملية.

لا يوجد حد أقصى لعدد خطط السداد المسموح بها.