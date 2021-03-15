للعاطلين والموظفين 150 ألف تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط لدى بنك التسليف

للعاطلين والموظفين تم تخصيص تمويل العمل الحر الذي يعتبر أفضل تمويل بدون فوائد ليخدم كل الشباب القادر على الإنتاج والعمل ويطمح في مستقبل عالي في السعودية ويمكن التقديم على قرض منتج نفاذ للعمل الحر بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي عند طلب قرض عيني كمثل قرض السيارة وقرض الآثاث ويسمح لمن حصل على قرض العمل الحر بالتسجيل في التأمين الاجتماعي وكذلك الأستفادة من كافة المميزات التي يمنحها تمويل العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وتم فتح باب التقديم على ذلك التمويل عن طريق رابط التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية لكل من العاطلين أو الموظفين وذلك تحت ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي ومقدم من بنك التنمية الاجتماعية

أهم الشروط اللازمة للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين بالمملكة

لتحقيق موافقة على رابط قرض ميسر من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة مثل قرض العمل الحر لابد من توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة للحصول على التمويل المناسب للعاطلين والموظفين كما يلي بالتفصيل

لابد من توفير كافة الضمانات منها وثيقة العمل الحر عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة

توفير تمويل العمل الحر لكل عاطل سعودي عن العمل أو موظف سعودي بشرط طلب التمويل من عمر 21 إلى 60 عام

يشترط التمويل أن يكون مشترك أولا في موقع أبشر الإلكتروني بالسعودية

على كل موظف سعودي التأكد عند التقديم بأن دخله الشهري لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي وذلك لتحقيق الموافقة على طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين داخل السعودية

مزايا الموافقة على طلب تمويل نفاذ للعمل الحر بالمملكة

يوفر قرض بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية التسجيل في التأمينات الاجتماعية وذلك عند الموافقة على طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية

فتح لكل عميل حاصل على تمويل العمل الحر حساب بنكي في أحد البنوك السعودية

متاح تمويل العمل الحر بدون فوائد أو بدون رسوم إضافية وتحت رعاية مؤسسة النقد العربي السعودي داخل المملكة العربية السعودية المعروف باسم ساما

أقساط مرنة وميسرة لمدة خمسة سنوات كحد أقصى عند سداد قرض العمل الحر التابع إلى منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية

الدفع الإلكتروني من أهم المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة

توفير تمويل العمل الحر عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية فهو مثل القرض الحسن لانه تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع تعاليم الدين الإسلامي في المملكة