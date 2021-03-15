خطوات التسجيل في تحويل الراجحي 2021 .. رسوم التحويل الداخلي والخارجي ومميزاته

خطوات التسجيل في تحويل الراجحي يقدم بنك الراجحي في كافة انحاء المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء، وأحد اهم هذه الخدمات هي خدمة التحويل بنك الراجحي، حيث يمكن لكافة العملاء اجراء التحويلات الداخلية والخارجية بسهولة الكترونيا، وازدادت كثيرا عمليات البحث من قبل الأشخاص في السعودية عن الخطوات المتبعة في تحويل الراجحي، وهي الخدمة التي يتم الحصول عليها الكترونيا من خلال الموقع الخاص ببنك الراجحي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح طريقة التسجيل في خدمة تحويل بنك الراجحي، بالإضافة الى التعرف على رسوم التحويل الداخلية والخارجية.

خطوات التسجيل في التحويل الراجحي

حرصا على تقديم الكثير من الخدمات الهامة لكافة عملاء بنك الراجحي في السعودية، فقد قام بنك الراجحي بتقدم خدمة التحويل الراجحي، حيث يتم التسجيل في هذه الخدمة الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

يقوم المستخدم بفتح التطبيق الخاص ببنك الراجحي والموجود على الهاتف.

قم بإجراء عملية تسجيل الدخول الى تطبيق الراجحي.

في حالة لم يكن لدى المستخدم حساب بالفعل يتم الضغط على انشاء حساب جديد.

يتم الاطلاع على كافة البيانات المطلوبة ومن ثم إدخالها بشكل صحيح.

يقوم العميل بإدخال رقم الهوية الوطنية او رقم الإقامة الخاصة بالمستخدم.

يتم ادخال البيانات الخاصة ببطاقة الدفع المسبق، مثل الرقم الخاص بالبطاقة وكذلك الرقم السري الخاص بها، ومن ثم الضغط على ايقونة الاستمرار.

كتابة رقم الجوال الخاص بالمستخدم.

سوف يتم ارسال رسالة تحمل كلمة سر مؤقتة الى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

كتابك اسم المستخدم ومن ثم كتابة الرقم السري الجديد الخاص بالمستخدم ثم تأكيده.

تحديد المنطقة الخاصة بالعميل ومن ثم المنصب.

اختيار الحالة الاجتماعية الخاصة بالمستخدم، ومن ثم اختيار اللغة ما اذا كانت عربية او انجليزية.

بذلك يتم انشاء الحساب بنجاح.

فيديو توضحي كيفية التسجيل في تطبيق تحويل الراجحي

رسوم تحويل الراجحي

قام بنك الراجحي بتحديد الرسوم التي يتم دفعها من قبل المستخدمين في حالة التحويل الداخلي والخارجي، وجاءت هذه الرسوم على النحو التالي.

بالنسبة لإجراءات التحويل السريع التي تكون في نفس اليوم يتم فرض رسوم قدرها 26.25 ريال سعودي.

في حالة التحويل السريع خلال 24 ساعة يتم فرض رسوم قدرها 15.75 ريال سعودي.

الحوالات الداخلية التي تكون داخل المملكة العربية السعودية تقدر رسوها ب 21 ريال سعودي.

كيفية تحويل الأموال دوليا من خلال الصراف الآلي

يتيح بنك الراجحي إمكانية تحويل الأموال دوليا من خلال الصراف الآلي بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات.

يتم ادخال البطاقة الخاصة بالمستخدم في ماكينة الصراف الآلي في المكان المخصص لها.

يقوم المستخدم بإدخال الرقم السري الذي يتكون من أربعة أرقام.

يتم تحديد اللغة المناسبة ومن ثم اختيار تحويل الأموال.

اختيار خدمة التحويل السريع.

ادخال اسم المستفيد الذي يتم تحويله الأموال له.

اختيار العملة ومن ثم اختيار المبلغ.

بعد ذلك يتم التأكيد لتحويل الأموال بنجاح.

اهم مميزات تطبيق تحويل الراجحي

يمكن للعميل ان يقوم بجميع الحوالات الدولية بشكل إلكترونياً .

التحويلات البنكية التي يقوم بها العميل تتم بمنتهى سهولة وفى اسرع وقت

يقدم التطبيق الرد الفوري على اى استفسار حول التحولات الخاصة بالعميل.

يمكن للعميل ان يتواصل مباشرة مع خدمة التحويل من خلال ايقونة اتصل بنا.