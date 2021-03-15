نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اختبارات الفصل الثاني 1442 اعرف كم باقي على الاختبارات النهائية وحقيقة تقديمها قبل رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات تقديم اختبارات الفصل الثاني 1442 مطلبا عاما لدي العديد من الطلاب واولياء الامور في كافة المراحل التعليمية، حيث يرجو الطلاب أن يتم تقديم الاختبارات قبل رمضان 1442، حيث يرغب العديد من اولياء الامور والطلاب بإنهاء الفصل الدراسي الثاني قبل بداية الشهر الكريم، أملا في التفرغ للصيام والعبادات بدلا من الدراسة، والآن نتابع معكم المزيد حول تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان 1442 فتابعونا.

تقديم اختبارات الفصل الثاني 1442

بات العديد من المهتمين بالشأن التعليمي السعودي يتساءلون حول حقيقة تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان 1442، والجدير بالذكر أن موعد الاختبارات النهائية 1442 الاساسي والمقرر من قبل وزارة التربية والتعليم بات قريبا.

آلية الاختبارات النهائية

تقديم الاختبارات قبل رمضان

حتي الآن لا يوجد أي تصريح رسمي حول تقديم الاختبارات قبل رمضان ولم تقم وزارة التعليم السعودية بإصدار اي قرارات حول تقديم الاختبارات النهائية 1442 حتي هذه اللحظة، وإلي ذلك الحين سنوافيكم بأي جديد حول موعد الاختبارات النهائية لجميع الصفوف إذا تم تغييرها.

موعد الاختبارات النهائية

من المقرر أن يكون موعد اختبارات الفصل الثاني بعد إجازة عيد الفطر المبارك، هذا مع استمرار الدراسة في المملكة العربية السعودية حسب التقويم الدراسي خلال شهر رمضان بالكامل، وحتي الآن لا يوجد اي قرارات حول تعديل موعد اختبارات الفصل الثاني 2021.

كم باقي علي الاختبارات النهائية 1442

بداية الفصل الثاني 4/6/1442

إجازة عيد الفطر 17/9/1442

عودة الدراسة مرة اخري 6/10/1442

موعد اختبارات الفصل الثاني 11/10/1442

أهم قرارات وزارة التعليم 1442

بدلا من أن يكون العام الدراسي فصلي سيكون 3 فصول يتم تدريب جميع الطلاب الجامعيين لمدة 6 اشهر قبل التخرج والحصول علي شهادة اتمام التعليم الجامعي استمرار التعلم عن بعد من خلال المنصات الرسمية بالمملكة العربية السعودية الاستمرار في توسيع المجال التعليمي المشترك للمرحلة الابتدائية.

إذا كان هناك اي تعديلات حول تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان 1442 وتغيير موعد الاختبارات النهائية فسنوافيكم به علي موقعنا المميز فتابعونا.