نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من الاشتراك في التامينات الاجتماعية برقم الهوية وطريقة التسجيل في التامينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحقق من الاشتراك في التأمينات الإجتماعية تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم أفضل خدماتها لجميع المواطنين السعوديين من خلال الاستعلام والتحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت أونلاين لتوفر على مواطنيها الوقت والجهد وتطبيق الإجراءات الاحترازية منها لتكدس في المؤسسات العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

التحقق من الاشتراك في التامينات الاجتماعية وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقع خاص لها على الإنترنت لسهولة تحقق جميع المستفيدين من الإشتراك في التأمينات الاجتماعية أم لا من خلال بعض الخطوات البسيطة على الإنترنت دون عناء، تلك الخطوات كالتالي:

يمكنك الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية على الإنترنت والتحقق من الاشتراك في التامينات الاجتماعية.

أبحث في أعلى الصفحة عن كلمة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها.

يمكنك الآن اختيار خدمة التأمينات الإجتماعية اون لاين.

ثم قم بالضغط على كلمة التحقق من الإشتراك في التأمينات الاجتماعية.

ستظهر أمامك خانات فارغة لكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك أو رقم آخر وهو رقم السجل المدني.

بعد اتباع كافة الخطوات السابقة وبشكل صحيح اضغط على كلمة استعلام الواضحة أمامك.

أن كنت من المشتركين في التأمينات الاجتماعية سيظهر ذلك أمامك على الفور أما في حالة عدم الاشتراك سيطلب منك الموقع الدخول و التسجيل من جديد.

التسجيل في التأمينات الإجتماعية أون لاين

يمكنك التسجيل في التأمينات الاجتماعية على شبكة الإنترنت أون لاين وبالموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية تسهيلا من الحكومة على جميع المواطنين بإنهاء كافة خطوات التسجيل من الإنترنت دون الخروج من المنزل، فيما يلي عرض لخطوات التسجيل على الإنترنت:

يتم الدخول عبر شبكة الإنترنت على موقع التأمينات الاجتماعية.

اختيار نوع المستفيد من التامينات ( صاحب أعمال أم مشترك أم جهة خاصة بالعلاج ).

بعد انتهاء هذه النقطة يتم الضغط على كلمة تسجيل الظاهرة لك.

يتم كتابة الاسم بالكامل صحيحا مع إكمال كافة البيانات الواضحة أمامك على الشاشة.

ستجد نفسك قد سجلت بسهولة تامة أون لاين من المنزل.

تحرص المملكة العربية السعودية على تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين فيها كذلك الاستعلام عن كافة الطلبات عبر شبكة الإنترنت اون لاين تجنبا للزحام في هذه الفترة الصعبة من انتشار الفيروس.