“السياحة” تمنح المرخصين الحاليين مهلة لتكييف أوضاع منشآتهم حسب الشروط والمتطلبات

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة السياحة، اليوم (الإثنين)، منح المرخصين الحاليين مهلة لمدة سنة أو حتى انتهاء مدة التراخيص “أيهما أطول”.
وأوضحت أن المهلة لتكييف أوضاع منشآتهم حسب الشروط والمتطلبات والمعايير الجديدة، لافتة إلى أن هذا القرار جاء تسهيلًا على مرافق الإيواء السارية التراخيص.
وكان وزير السياحة أحمد الخطيب، أصدر قرارًا بالموافقة على اللائحة الجديدة لمرافق الإيواء السياحي، حيث تضمنت اللائحة عددًا من التعديلات في إجراءات الترخيص والتصنيف والرقابة .
واشتملت كذلك على ملحق لأنواع واشتراطات ومعايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي تم تطويرها وفق التجارب الدولية.
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