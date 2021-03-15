“المرور” القبض على صاحب مركبة تعمّد مخالفة الإشارة المرورية بجدة

بلادي – الرياض :
تفاعلت الإدارة العامة للمرور ، اليوم (الإثنين)، مع بلاغ عن وجود مركبة مخالفة لخط سير الطريق في جدة، وذلك رغم وجود كاميرا “ساهر” عند الإشارة.
وأوضحت الإدارة أنه تم القبض على سائق المركبة المخالفة، كما جرت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة ارتكاب المخالفة من قبل قائد مركبة من نوع “شيفروليه” كانت تقف بشكل مخالف في الطريق، حيث توقّفت على بعد أمتار من الإشارة متقدمةً بقية السيارات.
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