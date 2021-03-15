بلادي – الرياض :
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين، حفاظًا عليهما من الصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام.
وعممت الوزارة لجميع الصيادين، بحظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 شعبان 1442هـ حتى 19 شوال 1442هـ.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف للحد من استنزاف هذين النوعين بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “البيئة” تحظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” بالبحر الأحمر لمدة شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.