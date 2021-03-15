التحالف: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط

بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الإثنين)، عن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط. وأوضحت أن الصاروخين أطلقا من منطقة مأهولة بالسكان في صعدة، وقد سقطا بمنطقتين حدوديتين خاليتين. وأكدت أن الميليشيات الحوثية مستمرة بانتهاك القانون الدولي وتتعمد استهداف المدنيين.

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