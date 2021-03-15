للموظفين والباحثين عن العمل.. “نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج “مهارات المستقبل”

بلادي – الرياض :

أتاحت شركة “نيوم”، اليوم (الإثنين)، إمكانية التسجيل في برنامج “مهارات المستقبل”، عبر عدة مسارات منها التدريب الاحترافي والإلكتروني للموظفين والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات التقنية والرقمية للمهتمين، وتمكينهم من تبني ‎”مهارات المستقبل”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن مسار التدريب الاحترافي يتضمن دورات مكثفة في المجالات التقنية والرقمية، التي تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم، ورفع المحتوى التقني لديهم.

ونوهت أن مسار التدريب الإلكتروني يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل من خلال تدريبهم عن بعد، مبينة أنه يسهم في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن ذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح.

ويشترط للانضمام إلى مسار التدريب الاحترافي أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى، وأن يكون المتقدم منقطعًا عن العمل أو متخرجًا، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدم بدرجة دبلوم فأعلى، ويمكن الانضمام لهذا المسار عبر هذا الرابط http://bit.ly/3l7G915 .

أما مسار التدريب الإلكتروني فيشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية ولديه شهادة دبلوم على الأقل، ويمكن الانضمام عبر هذا الرابط http://bit.ly/3vdgmZW .