لماذا تعد الرياض الأعلى في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية؟.. المتحدث الإعلامي يجيب

بلادي – الرياض :
كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أسباب تربع الرياض على صدارة قائمة المناطق من حيث رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في المملكة.
وأوضح خلال لقائه في قناة “العربية”، أن رصد عدد كبير من المخالفات في الرياض، هو انعكاس لجهود الأجهزة الأمنية والحملات التفتيشية المكثفة، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المخالفات يتناسب مع حجم الجهود الأمنية المبذولة في الرياض.
وأضاف أن أغلب المخالفات تتمثل في تراخي البعض بعدم تغطية الفم والأنف بالصورة الصحيحة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبروتوكولات الخاصة بأنشطة المقاهي والمطاعم.
ودعا الكريديس إلى التمسك بالمكتسبات التي حققتها المملكة في إطار تعاملها مع جائحة كورونا، والتي أكد أنها تقرب المجتمع من العودة إلى الحياة الطبيعية.
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