الجمعية السعودية للوبائيات توصي بأخذ لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية

بلادي – الرياض :
أوصت الجمعية السعودية للوبائيات، اليوم (الإثنين)، جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة والمضاعفات الشديدة للمرض.
وأشارت إلى أن أخذ اللقاح خطوة مهمة للوصول إلى المناعة المجتمعية والسيطرة على الجائحة، مؤكدة أن الدراسات المحكّمة والمنشورة عالمياً تشير إلى فاعلية عالية لكل أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المملكة.
وأكدت على أهمية مواصلة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كافة مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، ويشمل ذلك من أكملوا الجرعات اللازمة من اللقاح.
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