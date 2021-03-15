“الإذاعة والتلفزيون” تجري تغييرات هيكلية وتعيينات جديدة بهدف تطوير أداء الهيئة

بلادي – الرياض :

أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم (الإثنين)، أنه تم إصدار عدد من القرارات بهدف تطوير أداء الهيئة والمواءمة مع المتغيرات الحديثة في صناعة الإعلام.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، بأن القرارات شملت إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتلفزيون، بحيث ترتبط به البرامج والمحتوى والإنتاج والخدمات الفنية وإدارة القنوات والإعلام الرقمي.

وأضاف الحارثي أن القرارات تضمنت دمج الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الموجودة.

وبين أن تحديث الهيكل التنظيمي وتوضيح مصفوفة الصلاحيات يخدم مرونة العمل وسرعة الأداء، بعد اكتمال تغيير الهيكل التنظيمي في القطاع الهندسي وقطاع الخدمات المساندة، مما يعزز من التكامل المهني في منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأفاد بأن الهيئة أطلقت مبادرة الصف الثاني من القيادات، للإسهام في مرحلة التحول التي تمر بها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وصنع التغيير الذي يرتقي إلى مستوى الطموح.