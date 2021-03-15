قرض شخصي بدون رسوم ولا يلزم كفيل يشمل جميع القطاعات شركة متاجر للتمويل

قرض شخصي بدون رسوم ولا يلزم كفيل شركة متاجر للتمويل التي تقدم عروض للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات لا حصر لها، وهي رائدة في مجال التمويل والبيع منذ سنوات عديدة تشمل البيع مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات، تهدف الشركة لجمع أكبر عدد من العملاء من السعوديين والمقيمين سواء المدنيين العاملين بالقطاع العام وشبه الحكومي والخاص، بالإضافة إلى العسكريين ضمن شريحة تمويل الأفراد، فيما تعمل جاهدة لاستهداف معظم طبقات الشعب من أجل تحقيق الربح والاستثمار وفق التحول الرقمي في المملكة، حيث تمثل مبيعات تمويل السيارات بأنواعها لدى الشركة أكثر مبيعاً في السنة، كما تتيح للعميل حرية الاختيار لفترات السداد على راحته.

مميزات قرض شخصي بدون رسوم لا يلزم كفيل شركة متاجر للتمويل

تقدم الشركة الحلول التمويلية للأفراد بعدة مزايا منها أنها تشمل جميع الفئات في المملكة، كما يوجد بعض شركات القروض المتاح لها بممارسة المهنة من البنك المركزي السعودي سمة، منهم من تقدم العروض بأفضل الأسعار وأسهل الإجراءات مثل تمويل بدون ضامن ميسر للغاية من شركة إمكان، وتأتي شركة الأمثل للتمويل بـ قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل يصل لـ100 ألف ريال سعودي بأسهل إجراءات وأبسط الشروط..وغيرهم من الشركات الأخرى التي تتنافس كلا منهم على تقديم أفضل ما لديها من المميزات وتسهيل السداد، لكي يناسب الفئات المستهدفة على حسب مسيرة الشركة والنظام التي تتبعه، أما عن مزايا قرض متاجر على النحو التالي:-

القرض إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة ومجاز من الرقابة.

التمويل ميسر للغاية بأسهل إجراءات.

سرعة التنفيذ وسهولة السداد بقسط مرن على 60 شهر.

هامش ربح منافس.

تمويل بدون دفع رسوم إدارية.

لا يتطلب راتب كبير للحصول على القرض.

تمويل ميسر يشمل جميع القطاعات.

شروط الحصول على قرض شخصي شركة متاجر للتمويل

التقديم عبر الموقع الإلكتروني www.matager.sa

و الاستفسار على رقم 00966114626006 أو عبر الواتس 0559935966.

الحد الأدنى للراتب 4000 ريال.

أقل فترة للخدمة في العمل 3 شهور للقطاع العام و6 شهور للقطاع الخاص.

في حالة تقديم كفيل (قيمة القرض تصل أكثر من 100 ألف ريال) ولابد ان يكون الضامن من ساكني أحد المناطق التي بها فرع للشركة.