نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم السعودي مصادر تؤكد لم يصدر أي قرار من الوزارة بتقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان حتى الآن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم السعودي من الوزارات التي تسعى لتطوير التعليم دائماً للطلاب، ولكن بعد قرار استمرار التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في هذا العام الدراسي 1442، واستمرار الدراسة بشهر رمضان الكريم، على أن تكون الاختبارات بعد عيد الفطر المبارك، حيث وجد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لم يوافق على الدراسة بشهر رمضان، مطالبين أيضاً أن تكون الاختبارات النهائية قبل عيد الفطر المبارك وقبل شهر رمضان الكريم، وقامت بعض الصفحات الرسمية بنشر استطلاع عن تقديم موعد الامتحانات النهائية بالفصل الدراسي الثاني.

وزارة التعليم بالسعودية وموعد تقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان 1442

وزارة التعليم السعودية بعد أن قامت بوضع جداول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442:

كان من ضمن هذه الاسابيع المقررة دراسياً للفصل الثاني هو شهر رمضان، على أن تكون هناگ أجازة لعيد الفطر قبل نهاية شهر رمضان، ثم تستأنف الدراسة مرة أخرى بعد عيد الفطر، وبعدها تكون الاختبارات النهائية بشهر شوال 1442، ولكن حدث اعتراض على هذه الاختبارات التي تكون بعد عيد الفطر بناءاً على وجود شهر رمضان أثناء الدراسة، وتشتت بعض الطلبة أثناء الدراسة بهذا الشهر، وقامت بعض الصفحات ببعض الاستطلاعات التي تقول: ما هو رأيك بتقديم موعد الاختبارات النهائية قبل عيد الفطر؟، وكان اغلب الأراء هو مؤيد فكرة تقديم الامتحانات بالسعودية.

التعليم بالمملكة العربية السعودية وما مدى صحة تقديم الاختبارات النهائية بالسعودية؟

حيث أنه أكدت مصادر: انه لم يصدر حتى الآن أي قرار من وزارة التعليم بالسعودية يُشير على تقديم موعد الاختبارات النهائية بالفصل الثاني بالمملكة، حيث أنه حتى الآن لا يزال موعد الاختبارات النهائية موعده معتمداً كما قررته وزارة التعليم السعودي، وهو في شهر شوال المقبل لعام 1442، وف الانتظار فيما كل هو جديد من وزارة التعليم السعودية بعد انتهاء الاستطلاع عن هذا الرأي بشأن تقديم الامتحانات، وكان هذا هو الاستطلاع:

هل ستكرر الدراسة مرة أخرى بالسعودية في شهر رمضان العام الدراسي القادم 1443؟

حسب الخطة المقترحة للتعليم بالعام الدراسي القادم 1443، وهو جعل العام الدراسي ثلاثة 3 فصول دراسية، على أنه أسابيع الدراسة ستكون 39 اسبوع، وبالفعل ستقابل الدراسة مرة أخرى بشهر رمضان الكريم لعام 1443، وذلك بالفصل الثالث إحدى فصول الدراسة المقترحة حتى الآن للعام القادم:

وحتى الآن لم توضح الوزارة على هل ستطبق الخطة الجدية بزيادة 3 فصول دراسية بالسعودية بدلاً من فصلين أم ستكون هناك خطة أخرى للتعليم الأعوام القادم، ومن المقترح أيضاً تدريب الطلاب قبل تخرجهم من الجامعات ب 6 أشهر بدايةً من العام الدراسي القادم للجامعات، ويوجد جدول مقترح للعام المقبل يحتوي على عدد أسابيع الدراسة والأيام والأجازات للخطة المقبلة للتعليم بالمملكة: