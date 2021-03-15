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عمر شويل - جدة الإجازات الرسمية في السعودية 2021 التي تعتبر حق لكافة المواطنين المقيمين على الأراضي السعودية، سواء بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام، الإجازات الرسمية تكون موحدة على مستوى الدولة لكافة العاملين، فيما عدا بعض الاستثناءات للقطاع الخاص، كذلك تختلف مدة الإجازة بين القطاع العام والخاص، ففي القطاع الخاص تكون عدد أيام الإجازة أقل، ولكن بصفة عامة تكون إجازة رسمية على كافة القطاعات داخل الدولة.

الإجازات الرسمية في السعودية 2021

حددت الجهات الرسمية بالمملكة مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بالدولة، سواء الإجازات الدينية “إجازة عيد الفطر 1442، ذكرى الإسراء والمعراج”، أو الإجازات الرسمية المدرسية والإجازات الوطنية، والجدول التاريخ يوضح مواعيد إجازات الموظفين 1442 في الدولة:

المناسبة التاريخ الإجازات الدينية ذكرى الإسراء والمعراج 11/ 3/ 2021 م إجازة المولد النبوي الشريف 12 ربيع أول 1442 هـ إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من 12/ 5/2021 م، وتنتهي في 15/ 5/ 2021 م إجازة عيد الأضحى تبدأ من 19/ 7/ 2021م، وتنتهي في 22/ 7/ 2021 م الإجازات المدرسية إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ من 2/1 /2020 م، وتنتهي في 18/ 1/ 2021م إجازة نهاية العام الدراسي 11/6 /2021 م إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت الإجازات الوطنية اليوم الوطني السعودي 2021 23/ 9/ 2021 م

تختلف مواعيد الإجازات الدينية الرسمية في العالم كله وليست السعودية فقط؛ وفقًا لرؤية الهلال

الإجازات المعتمدة خلال عام 2021

هناك أجازات أخرى رسمية معتمدة من جهة العمل يتعطل فيها العمل أيضًا، ولكنها تختلف عن الإجازات الرسمية في السعودية 1442 من حيث أنها خاصة بالظروف الشخصية للموظف، ولا تطبق على كافة المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة في نفس الوقت، وهذه الإجازات كالتالي:

الإجازات المرضية.

إجازات الوضع للنساء.

الإجازات السنوية.

الإجازات بدون أجر.

أجازة العدة للأرملة.

الإجازات الاضطرارية.

أجازة أداء الامتحان.

لائحة الإجازات في السعودية

تعد لائحة الإجازات الرسمية في السعودية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 بتاريخ 16/ 2/ 1426 هـ، تدخل حيز التنفيذ ويبدأ العمل بها من تاريخ الإبلاغ بها من ديوان مجلس الوزراء، وهذه اللائحة تعطي الحق للمواطنين بالتمتع بمدة العطلات الرسمية في مواعيدها المحددة مع حصول على الأجر كاملًا كما ورد في المواد المنصوص عليها، وفيما يلي بعض النصوص الواردة باللائحة:

يحق للعامل أن يحصل على إجازة مدفوعة الأجر بحد أقصى 15 يوم؛ لأداء فريضة الحج، بشرط أن يكون العامل على قيد العمل لمدة لا تقل عن عامين، ويحصل عليها مرة واحدة أثناء الخدمة.

إذا صادف وكان هناك عطلتين رسميتين في نفس الأسبوع وبينهم يوم واحد عمل، فإن هذا اليوم يعتبر عطلة رسمية أيضًا.

حددت اللائحة العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع، والإجازات الدينية والوطنية.

إجازة عيد الفطر 1442

تبدأ إجازة عيد الفطر 1442 كأحد الإجازات الرسمية في السعودية 1442 للموظفين العاملين في القطاع العام الذي يخضع لنظام الخدمة المدنية في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، وتنتهي بنهاية الخامس من شهر شوال، على أن تكون العودة الرسمية لمباشرة العمل في الجهات الحكومية مع بداية اليوم السادس من شهر شوال.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تبدأ إجازة عيد الفطر 1442 في اليوم الثلاثين من شهر رمضان سواء كان المتمم، أو كان أول أيام عيد الفطر المبارك.