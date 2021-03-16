نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار توقع عقد مع المعهد التقني وتوضح خطوات طلب الاعتماد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار)، مراسم توقيع عقد مع المعهد التقني للألبان والأغذية، في مدينة الخرج، وتأتي تلك الاتفاقية على غرار مساعي لأتمتة تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي، كما أوضحت الهيئة من جانبها خطوات تقديم طلب الاعتماد وفق الآلية المقررة.

تعزيز كفاءة رأس المال البشري

وقال مصدر، بأن العقد يهدف بتدشينه إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تعزيز العديد من الشراكات الإستراتيجية التي يتم عن طريقها تحفيز كافة المنشآت التي تقدم التدرُب على تبنيها سياسات متنوعة، ونظم من شأنها أن تُسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة رأس المال البشري، سعيًا لتحقيق قدرة تنافسية ومرونة وجودة عالية.

فضلاً عن أهمية وضرورة أن تكون مخرجات التدرب، كذلك متلائمة مع احتياجات سوق العمل، ووضع حزم أهداف تتسم بالوضوح حتى يمكنها أن تكون قابلة للقياس، وتضمن أن يتحقق من تطبيقها مزيد من الفاعلية والاستدامة، بما يزيد من مساهمة قطاع التدريب في نمو الاقتصاد الوطني.

خطوات الحصول على الاعتماد

وأضاف المصدر أيضاً، بأن الهيئة تمنح الاعتماد المؤسسي لكافة المنشآت التي تعمل في مجال التدريب، ذلك عقب أن تستوفي شروط الاعتماد ومعاييره التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، لافتًا إلى أن أي منشأة تدريبية يمكنها أن تحصل على اعتماد، بإتباع الخطوات التالية:

يجب أن تتقدم المنشأة الراغبة في الحصول على الاعتماد، بمبادرة تقديم طلب اعتماد للجهة.

للجهة. تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتحقق، من مدى أحقية المنشأة التدريبية في التأهل.

يتم تحديد موعد لزيارة المنشأة، وتقديم تقرير المراجعة وإقرار الاعتماد.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بعملية التقويم والقياس، كما أنها الجهة المختصة باعتماد كافة المؤهلات في قطاع التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، بغرض رفع جودة وكفاية ومساهمة هذين القطاعين في خدمة الاقتصاد الوطني.

ويتم في قطاع التدريب تحقيق كل ما سبق عن طريق المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، الذي يهدف بدوره إلى الارتقاء بجودة التدرُب من ناحية، وتطويره بشكل مستمر من خلال اعتماده مؤسسياً وبرامجياً من الناحية الأخرى.