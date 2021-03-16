نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام إلغاء الكفالة لايشمل 5 مهن في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام إلغاء الكفالة الذي بدأت العمل به المملكة العربية السعودية يوم أمس الأحد الواقع بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري لسنة 2021 وذلك من ضمن الخطوات لتحسين العلاقات التعاقدية بين المملكة العربية السعودية ودول أخرى , والتي كانت قد أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية , فيما لن تشمل هذه القرارات التي يعتبرها البعض مبادرة خير خمس مهن محددة.

المهن التي لن يشملها إلغاء الكفيل

كما أفاد موقع سبق السعودي أن المهن التي لن تستفيد من مبادرة إلغاء الكفيل والتي عددها خمسة وهي كالتالي :

السائق الخاص وهو الشخص الذ يعمل بالقيادة عند شخص ما يكون هو قد جلبه للبلاد أو تعاقد معه عن طريق مكتب.

الحارس وتنطبق هذه على حراس الشركات أو حرس المباني السكنية ان كانت مسكونة أو قيد البناء.

العمالة المنزلية وتشمل هذه الأشخاص الذين يعملون كخدمة في البيوت الخاصة.

الراعي وهي مهنة الرعي بالأغنام والأبل بالأخص ان المملكة تشتهر بكثرة الأبل.

البستاني وهو الشخص الذي يعمل كمزارع أو منسق حدائق منزلية ويكون تحت مسؤولية الكفيل مباشرةً.

أهداف مبادرة إلغاء الكفالة

تهدف تلك المبادرة لدعم رؤية وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية , وتهدف لبناء سوق جاذبة للعمالة الخارجية وبالأخص أن المملكة العربية السعودية تشتهر بعدد العمال الوافدين الكبير الذين يعملون في البلاد بجميع المجالات , ولتطوير بيئة العمل , ولتمكين وتنمية الكفالات.

شروط الاستفادة من خدمة إلغاء الكفيل

حتى يستطيع اي شخص أن يشمله قرار إلغاء الكفالة يجب عليه أن يحقق عدة شروط منها:

أن يكون العامل الوافد ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل. أن يمضي العامل الوافد عند آخر كفيل له فترة سنة كاملة منذ دخوله إلى المملكة العربية السعودية. أن يتقدم بطلب لصاحب العمل إلكترونياً لنقل الخدمة قبل تسعون يوماً من الانتقال , أو عند الرغبة في إنهاء التعاقد مع هذا الشخص وإلغاء الكفيل.