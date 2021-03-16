وظائف وزارة الحج 1442 عبر منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني

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عمر شويل - جدة وظائف وزارة الحج 1442؛ حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مكة والمدينة وجدة، وسيتم استقبال طلبات المتقدمين عبر منظومة التوظيف الحكومي “جدارة”، تلك المنظومة التي يقوم عليها مجموعة من أمهر الموظفين بوزارة الموارد البشرية، وتمكن المتقدمين من أبناء المملكة تسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية؛ من أجل الالتحاق بالوظيفة المناسبة؛ حيث تعلن العديد من الجهات الحكومية عن الوظائف الشاغرة لديها عبر منظومة جدارة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج 1442 عبر منظومة جدارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن توافر ما يقرب من 44 وظيفة شاغرة بالفروع في أنحاء المملكة، ويستطيع المواطنين السعوديين من الجنسين “إناث وذكور” التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442 من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي منظومة التوظيف “جدارة”. النقر على أيقونة تسجيل جديد. القيام بتسجيل بيانات الهوية والنوع. الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية وتسجيل البيانات المطلوبة، من الحالة الصحية وطرق التواصل، وبيانات العمل وغيرها. القيام بتعيين كلمة المرور. الانتقال إلى إعلان وظائف الحج والعمرة 1442، والنقر على أيقونة إضافة. الموافقة على التعهد، والنقر على زر حفظ البيانات.

شروط التقديم في منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني

هناك مجموعة من الشروط العامة للتسجيل في منظومة جدارة، والتقديم على وظائف الحج والعمرة 1442، منها:

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.

أن يكون المتقدم مسجل في منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

ألا يقل سن المتقدم لشغل الوظائف المتاحة عن 17 عام.

أن يكون المتقدم حامل مؤهل الشهادة الثانوية فيما أعلى.

شروط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442

حددت وزارة الحج شروط التقديم في الوظائف الإدارية الشاغرة عبر رابط منظومة جدارة، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة من إعلان وظائف الحج والعمرة 1442 هـ، كالتالي:

المواطنين من خريجي المعاهد المتخصصة والدبلومات المتوسطة التي تتبع الشهادة الثانوية وما يعادلها.

الحاصلين على الدرجات العلمية كالدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

الترشيح يكون للمتقدمين غير التربويين، ومن ثم يتم ترشيح الحاصلين على الشهادات التربوية.

العمل على تقديم شهادة معادلة من وزارة التعليم السعودي بالنسبة للحاصلين على الشهادات العلمية من خارج السعودية.

اختبار القدرة المعرفية من المرتبة السادسة وحتى الثامنة.

المقابلات الشخصية شرط أساسي من شروط الترشيح النهائي في وظائف الحج والعمرة 1442.

إتقان اللغة التركية والأوزبكية والفارسية والصينية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مراقب.

مواعيد التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن استقبال طلبات التقديم على وظائف وزارة الحج 1442 إلكترونيًا عبر رابط منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني بدءًا من الرابع من شهر شعبان المقبل الموافق 17 مارس 2021 بالتقويم الميلادي، على أن ينتهي التقديم في اليوم العاشر من شهر شعبان الموافق 23 مارس الجاري.

وقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة 44 وظيفة بنظام التعاقد، على المراتب من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة التاسعة، على سلم رواتب الموظفين بنظام الخدمة المدنية، وكان من بين الوظائف المتاحة “مراقب حج وعمرة، ومراقب خدمات، ومحامي مساعد، ومأمور علاقات عامة، وباحث تطوير إداري مساعد، وباحث توظيف مساعد”.