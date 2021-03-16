نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل وبالتقسيط على 5 سنوات من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي
تمويل بدون كفيل وبالتقسيط على 5 سنوات من البنك السعودي للاستثمار بالسعودية فيقدم البنك السعودي للاستثمار قرض أرزاق ويقوم هذا القرض على أن العميل يقوم بشراء مقدار من السلع لدا البنك باستخدام هامش ربح محدد وهو تمويل متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية
تمويل بدون كفيل لدى البنك السعودي للاستثمار
يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة وبه العديد من المميزات الأخرى وهي :
- تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار هو تمويل ليس هناك حاجة لوجود ضامن
- تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار هو تمويل يتوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية
- يصل الحد الأدنى لفترة سداد التمويل إلى 6 أشهر والحد الأقصى يصل إلى 60 شهر
- قمية التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار تصل إلى 1500000 ريال سعودي
- عندما يقدم العميل كل الأوراق المطلوبة يحصل على التمويل في نفس يوم التقديم
- في حالة الوفاة يتم إعفاء الورثة
- من خلال هذا القرض يستطيع العميل الحصول على قرض إضافي في حالة زيادة الدخل الشهري
شروط تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار
قرض أرزاق من البنك السعودي للاستثمار متوفر للعملاء السعوديين فقط ويشترط لكي يحصل العميل المتقدم على قيمة التمويل لابد من توافر الشروط التالية
- يشترط أن يكون العميل المتقدم سعودي فلا يحق لغير المواطنين السعوديين طلب التمويل
- يشترط أن يكون سن العميل لا يقل عن 18عام
- يشترط عند الإنتهاء من التمويل يكون سن العميل لا يزيد عن 60 عام
- يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب بالبنك السعودي للاستثمار
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى الجهات المعتمدة لدى البنك السعودي للاستثمار
- يشترط أن يكون المتقدم قد عمل مدة لا تقل عن شهر للعاملين بالقطاع الحكومي و3 أشهر للعملاء بالقطاع الخاص
الأوراق المطلوبة لقرض أرزاق من البنك السعودي للاستثمار
يستطيع العملاء الذين يريدون الحصول على تمويل أرزاق الإطلاع على كل المستندات المطلوبة عن طريق الدخول على رابط تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية ومعرفة كل الأوراق المطلوبة لطلب التمويل ومعرفة المزيد من المعلومات حول المنتج
- خدمة التحويل السريع من الراجحي وكيفية التفعيل
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