تمويل بدون كفيل وبالتقسيط على 5 سنوات من البنك السعودي للاستثمار بالسعودية فيقدم البنك السعودي للاستثمار قرض أرزاق ويقوم هذا القرض على أن العميل يقوم بشراء مقدار من السلع لدا البنك باستخدام هامش ربح محدد وهو تمويل متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

تمويل بدون كفيل لدى البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة وبه العديد من المميزات الأخرى وهي :

تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار هو تمويل ليس هناك حاجة لوجود ضامن تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار هو تمويل يتوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية يصل الحد الأدنى لفترة سداد التمويل إلى 6 أشهر والحد الأقصى يصل إلى 60 شهر قمية التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار تصل إلى 1500000 ريال سعودي عندما يقدم العميل كل الأوراق المطلوبة يحصل على التمويل في نفس يوم التقديم في حالة الوفاة يتم إعفاء الورثة من خلال هذا القرض يستطيع العميل الحصول على قرض إضافي في حالة زيادة الدخل الشهري

شروط تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار

قرض أرزاق من البنك السعودي للاستثمار متوفر للعملاء السعوديين فقط ويشترط لكي يحصل العميل المتقدم على قيمة التمويل لابد من توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون العميل المتقدم سعودي فلا يحق لغير المواطنين السعوديين طلب التمويل يشترط أن يكون سن العميل لا يقل عن 18عام يشترط عند الإنتهاء من التمويل يكون سن العميل لا يزيد عن 60 عام يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب بالبنك السعودي للاستثمار يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى الجهات المعتمدة لدى البنك السعودي للاستثمار يشترط أن يكون المتقدم قد عمل مدة لا تقل عن شهر للعاملين بالقطاع الحكومي و3 أشهر للعملاء بالقطاع الخاص

الأوراق المطلوبة لقرض أرزاق من البنك السعودي للاستثمار

يستطيع العملاء الذين يريدون الحصول على تمويل أرزاق الإطلاع على كل المستندات المطلوبة عن طريق الدخول على رابط تمويل أرزاق من البنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية ومعرفة كل الأوراق المطلوبة لطلب التمويل ومعرفة المزيد من المعلومات حول المنتج