نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة سيجنتشر الراجحي وطريقة الحصول عليها بالتفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة سيجنتشر الراجحي الائتمانية تهدف إلى توفير الراحة لجميع عملاء المصرف، حيث تقوم فكرتها الأساسية على تمويل المرابحة بشروط وأحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعتبر من إحدى الخدمات الهامة التي يقدمها المصرف ولها العديد من المزايا والخدمات المصرفية ويتم قبولها في جميع الأماكن التي تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات، وسوف نتحدث في هذا المقال عن التفاصيل الكاملة الخاصة بمعرفة رصيد البطاقة وطرق الحصول عليها.

أنواع بطاقات الراجحي

هناك باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية التي يقدمها المصرف لعملائه لكي تلبي جميع احتياجاتهم المصرفية، وتأتي أنواع بطاقات الراجحي الائتمانية كالتالي:

بطاقة بلاتنيوم الائتمانية.

بطاقة سيجنتشر الائتمانية.

بطاقة انفينيت الائتمانية.

بطاقات “تسوق” منخفضة الرصيد.

بطاقات “إنسان” منخفضة الرصيد.

بطاقات الفرسان.

بطاقات selective الائتمانية.

سفر بلس.

حكم بطاقة سيجنتشر الراجحي

تعتبر بمثابة بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مرتفع ومتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية، وتقدم لك العديد من الخدمات حيث توفر لك التقسيط والسداد المرن لجميع مشترياتك.

تقوم فكرة البطاقة على منحك تمويل بالطرق المعتادة للمصرف، ويتم إيداع مبلغ التمويل في حساب بطاقتك، ويمكنك ذلك من استخدامه في المشتريات أو السحب النقدي.

تبلغ قيمة الربح لهذا التمويل حوالي 1 % شهرياً، يحتسبها المصرف في حال تقسيطك لمستحقات البطاقة، سوف نتعرف لاحقاً على كيفية الحصول عليها، تابع معنا.

مميزات البطاقة

يقدم المصرف هذه البطاقة لعملائه ولها العديد من المزايا التي يتمتعون بها وتقدم لهم العديد من الخدمات المصرفية، من هذه المميزات التالي:

يتم احتساب 1% أقل هامش ربح شهري على تمويل المرابحة، ويبلغ معدل نسبة الربح السنوي حوالي 12%.

يتيح لك “برنامج مكافأة” كسب النقاط عند الشراء باستخدام البطاقة، وتحويلها إلى عدة خيارات من المكافآت، ويتم احتساب نقاط “مكافأة” تبعاً للجدول التالي:

الاستخدام المحلي: نقطتين لكل 1 ريال سعودي. الاستخدام الدولي: 3 نقاط لكل 1 ريال سعودي.

توفر لك طرق السداد المرنة، ودفع ما لا يقل عن 5% من المبلغ المستحق بكشف الحساب الشهري، ويتم اختيار سداد بقية المبلغ المستحق على مشترياتك في الشهر التالي أو الشهور اللاحقة.

تقدم لك خدمة “الكونسيرج” لحجوزات الطيران والمطاعم والفنادق وغيرها على الأرقام التالية:

داخل المملكة: 8008443488. خارج المملكة: 0097143611234.

خصومات فورية.

يمكنك تطبيق الراجحي الجديد من فتح حساب والاطلاع على خدمات المصرف عبر هاتفك، قم بتحميله الآن.

رسوم البطاقة

هناك بعض الرسوم والمصاريف التي يتم فرضها على العميل، وذلك مقابل الاستفادة من خدمات بطاقة سيجنتشر الراجحي، وتتمثل هذع الرسوم في التالي:

الرسوم مقدار الرسوم رسم البطاقة الأساسية “رسوم سنوية”.

البطاقة الإضافية.

البطاقة الإضافية “3 بطاقات وأكثر”.

معدل الربح “ثابت لكل شهر”.

معدل النسبة السنوي للتمويل المصاحب للبطاقة.

الحد الأدنى الشهري للسداد.

رسوم العمليات الدولية.

رسم إعادة إصدار البطاقة.

عملية سحب نقدي. 747 ريال سعودي.

بطاقتان مجاناً.

300 ريال سعودي.

1%.

12%.

5% من المبلغ المسجل بكشف الحساب أو 100 ريال.

2.75%.

50 ريال سعودي.

75 ريال سعودي.

كم رصيد بطاقة سيجنتشر الراجحي

يمكنك تحديد رصيد بطاقتك خلال شهرين من تاريخ إصدارها، حيث تبلغ أقل قيمة للمشتريات خلال الشهرين التاليين لتاريخ الإصدار حوالي 10000 ريال سعودي، وسعر الكوبون حوالي 500 ريال سعودي، هناك بعض الأعباء التي تتحملها مقابل الاستفادة من الخدمات التي توفرها لك البطاقة كالتالي:

يتم خصم ما يقرب من 10 ريال سعودي عند السحب النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي.

الاستعلام عن الرصيد في دول الخليج يكون حوالي 3 ريال سعودي.

رسوم السحب النقدي دولياً في غير دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 25 ريال سعودي.

الاستعلام عن الرصيد في غير دول الخليج يكون مقابل 3.5 ريال.

إذا كنت من العملاء الجدد، تعرف على كيفية فتح حساب تميز بالراجحي وجميع شروطه ومميزاته.

كيفية الحصول على بطاقة الراجحي سيجنتشر

يمكنك الحصول على البطاقة والاستفادة من جميع مزاياها، وذلك من خلال الاتصال بمدير العلاقات في مصرف الراجحي، وهناك عدد من المتطلبات التي يلزم توافرها لإصدار البطاقة كالتالي:

أن يكون لديك حساب جاري لدي المصرف.

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بك سارية المفعول.

خطاب تعريف من جهة العمل.

تعبئة نموذج الطلب.

لابد من استيفاء شروط ومتطلبات المصرف و “سمة” للبطاقات الائتمانية.

لمعرفة المزيد عن بطاقات الراجحي الائتمانية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمصرف عبر الرابط.