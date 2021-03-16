تسجيل وظائف الموارد البشرية “بوابة العمل عن بعد” وظائف للجنسين من خلال رابط teleworks.sa

وظائف الموارد البشرية تقوم بطرح 120 وظيفة للسعوديين للعمل عن بعد من خلال بوابة العمل الموحد بالعديد من التخصصات للجنسين، حيث يكون هذا العمل متاحا لمن لديهم صعوبات في السفر أو الانتقال إلى مسافات بعيدة، كما يكون للمؤهلين إلكترونيا أيضا فرص جيدة للعمل والتقديم عبر رابط البوابة مع الالتزام بالضوابط وكافة الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية

بوابة العمل عن بٌعد

تتيح وزارة الموارد البشرية شغل العديد من الوظائف فيها ومن تلك الوظائف الأعمال التي يتم العمل بها إلكترونيا وذلك من خلال بوابة العمل عن بعد، حيث تتاح هذه الأعمال للموظف المرن الذي يمكنه التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والتي يكون مؤهلا دراسيا لها من خلال الحصول على الشهادات الدراسية التي فيها التعليم الإلكتروني واللغة العربية والأجنبية بإجادة تامة، كما يكون العمل متاحا أيضا لمتقدمين من أماكن بعيدة عن مقر العمل والتي يصعب عليهم الذهاب اليومي إليه، ويكون التوظيف عن بعد مفيدا في حالة انتشار فيروس كرونا للجنسين.

وظائف الموارد البشرية

تكون الوظائف المطروحة والمتاحة في المجالات الآتية: مساعدين إداريين – مدخلي بيانات – في مجال التسويق الإلكتروني – مجال الترجمة – عاملين بمجال الاتصال – تصميم جرافيك – متخصصي كتابة إدارية – إدارة لمواقع التواصل الاجتماعي – إعداد التقارير – الدعم الفني – المبيعات والمشتريات – المحاسبة والتصميم – تدقيق الحسابات.

شروط التقدم لوظائف وزارة الموارد البشرية

لابد أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يتراوح العمر بين 18 – 60 عاما.

أن يكون مؤهلا لاستخدام الأجهزة والتقنية الحديثة.

أن يكون له حساب في منصة أبشر على أن يكون مفعلا.

خطوات التسجيل بالوظائف

الدخول على بوابة العمل عن بعد. يقوم المستخدم بعمل حساب جديد. قم بإنشاء حساب مستخدم جديد على البوابة يتم تحميل السيرة الذاتية والمؤهلات والوظائف التي شغلها من قبل.

ويعتبر التعليم عن بعد والتوظيف عن بعد والعمل أيضا عن بعد من أحدث الطرق الحديثة في القرن الواحد والعشرين، حيث كان العمل عن بعد عن طريق شبكة الإنترنيت في إدخال البيانات والبرمجة والتواصل هو من أفضل الطرق وخاصة أرخصها، حيث تعتبر المملكة من الدول الأولى في التسجيل الإلكتروني والرقمي والتوظيف عن بعد، ويكون مفيدا لمن سكنهم بعيدا عن عن أماكن العمل في المملكة.