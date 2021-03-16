نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع وموعد انطلاق أول الرحلات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين السريع والذي ازداد البحث عنه خلال هذه الفترة خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة، كما نعرض لكم موعد انطلاق أول الرحلات الخاصة بالقطار الذي ينتظره الكثير من المواطنين بالمملكة، ويرغب العديد من الحجاج والمعتمرين في استخدام قطار المشاعر كوسيلة لنقل المعتمرين والحجاج بين المشاعر الكريمة، وتعد تلك الوسيلة من أرقى الوسائل في نقل المعتمرين والحجاج، فضلا عن أنها تعد من اسرع الطرق في نقل ضيوف الرحمن بالإضافة إلى أنها تتسم بالراحة والسهولة واليسر بأنها لا تستغرق وقت طويل في قطع تلك الرحلة، لذا فإن غالبية المعتمرين يفضلون الاعتماد على قطار المشاعر كوسيلة لنقل.

رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع



نظرًا للإقبال الكبير على استخدام القطار السريع من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في أداء مناسكهم ونقلهم بين المشاعر المقدمة في مكة والمدينة، قناة يتم حجز تذاكر القطار السريع بشكل مسبق وقبل الميعاد لمدة طويلة نظرا للإقبال الكثيف وإعداد الطلب الكبيرة، وأعلنت سلطات المملكة بأنه سوف يتم بدء الحجز يوم الاثنين الموافق ١٥ مارس الجاري لعام ٢٠٢١، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع قطار الحرمين السريع الإلكتروني

الدخول على خيار “السفر”.

الضغط على “حجز جديد”.

ثم بعد ذلك يجب ملئ كافة البيانات التي يطلبها الموقع مثل ما إذا كانت التذكرة ذهاب فقط أم ذهاب وعودة.

كما يتم اختيار مكان التحرك ومكان الوصول، والموعد وأعمار الركاب.

الضغط على “بحث”.

وسيتم بعد ذلك تأكيد الحجز مع المواطن في حالة توفر مكان له أو فشل الحجز في حالة ألا يوجد مكان شاغر، كما تخصص المملكة للمسافرين بعض المقاعد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي يمكن اختيارها أثناء الحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

الخدمة التي يقدمها قطار الحرمين



يقدم القطار خدمة المعتمرين والحجاج والزوار تتمثل في نقلهم من وإلى المحطات التالية:

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة

يستطيع نقلهم من مطار الملك عبد العزيز، مطار الملك عبد العزيز بجدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وسيتم البدء في إطلاق العمل بالقطار بدء من يوم الأربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١، ومستعد لاستقبال الزوار والركاب،ويستوعب القطار كمية كبيرة من عدد الركاب، وتم ربطه بأربعة محطات كبير السابق بيانها ويسير لسرعة تصل إلى ٣٠٠ كيلو متر في الثانية.