مبادرة الدفع اللاحق للرسوم على الشحنات بتعاون 3 جهات

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عمر شويل - جدة أعلنت السعودية إطلاق مبادرة الدفع اللاحق للرسوم المستحقة على الشحنات الجمركية، وذلك بالتعاون مع 3 جهات سعودية، ممثلةً في كل من: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، وتستهدف مبادرة تأجيل دفع الرسوم الضريبية والجمركية للشحنات المستوردة، تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية بغرض تمكين المؤسسات التي تتيح الخدمة، إضافةً إلى تشجيع عملية الاستثمار في مجال الخدمات البريدية بالمملكة.

آلية مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية

أوضحت هيئة الاتصالات السعودية تعقيباً على إطلاق المبادرة، بأنها تعتبر تجسيداً لتعاون مشترك بين الـ3 جهات في إطار تنفيذ كل ما يصب بمصلحة قطاع خدمات البريد في المملكة، علاوةً على تقديم كافة سبل الدعم لشركات نقل الطرود المرخصة، والتي تقدم الخدمة، وذلك عن طريق توفير الدفع اللاحق لتلك الرسوم المستحقة على الشحنات البريدية المستوردة، لمدة 21 يوم.

كما أبانت الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الضريبية على الشحنات هدفها الأسمى هو تسهيل إجراءات القطاع التنظيمية، ما يعزز من فرص الاستثمار الشاملة بقطاع الخدمات البريدية، فضلاً عن تشجيع انضمام شركات جديدة للسوق، الأمر الذي من شأنه أن يحقق رؤية المملكة المستقبلية 2030، التي تسعى في تحويل الدولة لمنصة عالمية رائدة.

وجاءت المبادرة وفق البيان الصادر، نتيجة لما تم من دراسة وافية وشاملة للأوضاع الراهنة في سوق الخدمات البريدية بالسعودية، بخلاف قياس مدى احتياجات السوق والوقوف على نوع وحجم التحديات التي قد تعوق شركات البريد المقدمة للخدمة، وإتاحة كافة الحلول التي يمكنها أن تذلل الصعوبات، ما يساعد في تحفيز التدفق المالي للشركات وزيادة جودة خدماتها التي تتيحها للمستفيد في النهاية.