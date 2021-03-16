نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهاية العام الدراسي 1442 طبقاً للخريطة الدراسية للتعليم بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد نهاية العام الدراسي 1442, متى ينتهي هذا العام الدراسي الذي بدأ بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعليم عن بُعد، لعل هذا الأمر ما يشغل بال الكثير مع استمرار انتشار وباء كورونا، ولعلها تلك الأزمة ليست أزمة المملكة العربية السعودية وليس سؤال الطلاب وأولياء الأمور المقيمين والوافدين بها، بل مشكلة وسؤال جميع أنحاء العالم، حالة من القلق يعيشها الجميع، ويظل الجميع يسأل متى سينتهي هذا العام الدراسي، أملين ألا تتكرر تلك الأزمة في العام المقبل، لذا بحثنا لكم حول هذا الموضوع وأتينا لكم بالخلاصة.

موعد نهاية العام الدراسي 1442

ووفقًا الخريطة الزمنية التي تم وضعها من قبل وزارة التعليم السعودية، تم استئناف الفصل الدراسي الثاني في الرابع من جمادى الآخر 1442، والذي يوافق 17 من يناير 2021، على أن يتم بدء اختبارات نهاية العام في مواعيدها المقررة في 11 من شهر شوال 2021، الموافق 22 مايو 2021، على أن يتم الإعلان قبل المواعيد المقررة اليوم المحدد حسب كل صف، وما هو الجدول الخاص بالاختبارات المنعقدة في كل يوم.

وبذلك يكون موعد نهاية العام الدراسي 1442 في المملكة العربية السعودية هو يوم 22 شهر شوال 1442، و الموافق 2 من شهر يونيو 2021، وبعدها مباشرًة تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الجاري.

خريطة العام الدراسي 1442-1443

كما تم الإعلان من قبل عن التقويم الدراسي لعام 1442-1443 أنه سيتم بدء العام الدراسي في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2020، والذي يوافق 11 من شهر محرم 1442 لكافة المراحل التعليمية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).

تم أيضًا تحديد الخطة الزمنية للعام الدراسي بما يشمل موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في 16 جمادى الأول 1442 الموافق ميلاديًا (31/12/2020)، بما في ذلك موعد الاجازات الرسمية الأخرى، وموعد بدء إجازة نصف العام الدراسي.