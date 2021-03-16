كم باقي على نهاية الترم الثاني 1442 العد التنازلي اجازة نهاية العام السعودية

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عمر شويل - جدة كم باقي على نهاية الترم الثاني 1442 يُعد من الأمور التي بطبيعة الحال تشغل عدد هائل من أبناء المملكة العربية السُّعُودية في وقتنا الحالي ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولقد تم وضع التقويم الدراسي الخاصة بالعام الدراسي الجاري كاملًا، وبناءً على ذلك تم تحديد موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري وهذا ما سوف يتم تناوله تفصيليًا عبر السطور التالية.

كم باقي على نهاية الترم الثاني 1442

سوف ينتهي الترم الثاني 1442 لجميع المراحل الدراسية داخل المملكة العربية السُّعُودية في نهاية يوم الخميس الموافق 22-10-1442هـ (22 من شهر شوال 1442 هجريًا) وهو الموافق يوم 3-6-2021م أي (3 من شهر يونيو لعام 2021 ميلاديًا)، مما يُعني أن الطلاب سوف يستأنفون الأنشطة الدراسية وتحديدًا الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً وسوف تستمر الاختبارات حتى الثاني والعشرين من شوال لتبدأ بعدها إجازة الصيف المدرسية بالمملكة.

كم باقي على امتحانات نهاية العام 1442

سوف تنطلق اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري 1442 تحديدًا في اليوم الأحد الحادي عشر من شهر شوال القادم (11-10-1442هـ)، وبالتقويم الميلادي؛ فإن الامتحانات سوف تنطلق بداية من يوم الثالث والعشرين من شهر مايو القادم أي (23-5-2021م)، وبذلك فإن الاختبارات سوف تبدأ بالكامل بعد الانتهاء من إجازة شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك، ويُذكر أن الاختبارات سوف تتم بنظام الدراسة عن بعد في السعودية أون لاين وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات من التعرض للإصابة بالوباء المستجد عبر منصة مدرستي.

موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 1442

جديرًا بالذكر إن إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس سوف تبدأ بداية من نهاية يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر رمضان 1442 هـ (17-9-1442 هجريًا)، والموافق يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل لعام 2021م (29-4-2021 ميلاديًا)، على أن يعود الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر كاملة في يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر شوال (6-10-1442 هـ) الموافق الثامن عشر من مايو (18-5-2021م).

وهذا يُوضح أن إجازة المدارس الخاصة بعيد الفطر المبارك سوف تستمر طوال أيام العيد م يومين إضافيين وذلك لطلاب المدارس والجامعات ، في حين أن المدة الخاصة بإجازة عيد الفطر للعاملين والموظفين سواء في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص تختلف عن إجازة المدارس، كما يتم دائمًا إرجاء الاختبارات إلى ما بعد شهر رمضان المعظم لإعطاء الفرصة للطلاب والطالبات لاستغلال لحظات شهر رمضان المعظم في العبادة والتقرب من الله عز وجل.

موعد اجازة رمضان في السعودية للطلاب

من ضمن الإجازات الرسمية الخاصة بالمناسبات الدينية داخل المملكة العربية السُّعُودية هو الحرص على معرفة كم باقي على رمضان 1442 هـ ومن ثم إعطاء الطلاب إجازة في نهاية شهر رمضان المبارك من أجل رفع مجهود الحضور إلى اليوم الدراسي والاستذكار الدائم وخصوصًا في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك ؛ وسوف يحصل الطلاب على إجازة خلال أيام شهر رمضان قُبيل عيد الفطر المبارك بثلاثة عشر يومًا؛ حيث من المقرر أن تبدأ إجازة الطلاب تحديدًا في يوم السابع عشر 17 من شهر رمضان 1442 هـ الموافق 29 نيسان (إبريل) 2021م.

بعد معرفة كم باقي على نهاية الترم الثاني 1442 والاختبارات النهائية ؛ يُذكر أنه لا تزل وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية تسعى جاهدة إلى توفير الخُطَّة الدراسية المناسبة التي يُمكن من خلالها تحقيق اكبر قدر ممكن من الفائدة التعليمية للطلاب مع الحفاظ على سلامتهم وصحهم في نفس الوقت ، فيما لم يتم حتى الآن تحديد طبيعة ونظام الدراسة في العام الدراسي القادم 1443هـ.