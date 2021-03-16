منصة مدرستي للتعليم عن بعد تحصل على جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز لتميزها في العمل الاجتماعي

تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم من حصاد جائزة كبيرة عن العملية التعليمية عن بعد، والتي تعمل بها الوزارة لتفادي إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد منذ عام كامل، مما جعلها تقوم بتصميم منصة مدرستي التعليمية لإدارة العملية التعليمية بطريقة تقلل من التجمعات لحماية الطلاب، فتمكنت من تحقيق نجاح كبير للغاية لفت الأنظار إليها بالتفوق الذي أحرزته في مجال العمل الاجتماعي وحصلت المنصة على جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في الدورة الثامنة لها لسنة 2020 عن التميز في المجال الوطني.

منصة مدرستي تحصد جائزة كبرى 2020

أكدت الأمانة العامة للجائزة على تسليم القائمين على المنصة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز في يوم 28 من شهر مارس الجاري، في حفل كبير برعاية خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفقاً لبوابة الرسمية لوزارة التعليم فإن الموضوع الخاص بالجائزة لذلك العام هو “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر” وقد كان هناك خمسة فروع للتميز وهم كما يلي:

التميز في الوقف الإسلامي. التميز في الإنجاز الوطني. التميز لرواد العمل الاجتماعي. التميز في العمل الاجتماعي. مسؤولية الشركات الاجتماعية.

منصة مدرستي التعليمية

من الجدير بالذكر أن منصة مدرستي اتعليمية قد قامت بعمل إحصائية كبرى لحصر أعداد المستخدمين لها لذلك العام والذي كان كما يلي:

الطلاب: 4 مليون و982 ألف و474 طالب وطالبة.

المعلمون: 408 ألف و816 معلم ومعلمة.

الإداريين: 18 ألف و21 من قادة المدارس.

المشرفون: 8 ألاف و77 مشرف تربوي.

أولياء الأمور: 923 ألف و784 ولي أمر.

وقد تمكنت المنصة من الحصول على الجائزة المذكورة مقابل الخدمات التعليمية التي قدمتها إلى الطلاب في المنزل، بالإضافة إلى العديد من القنوات الفضائية التعليمية.