رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية 1442 للتعليم عن بعد وطريقة أداء الإختبارات

يبحث ملايين الطلاب والطالبات في السعودية عن رابط منصة مدرستي الواجبات، ودعونا نوضح أولاً لكم زوارنا الكرام ما هي منصة مدرستي وما دورها ولماذا أطلقتها وزارة التعليم السعودية مؤخراً، وقد اشتهرت المنصة بشكل كبير بين الطلاب والطالبات في المملكة بعد قرار إغلاق وزارة التعليم للمدارس والإعتماد بشكل كلي على التعليم عن بعد لإستكمال العام الدراسي الحالي للحفاظ على صحة الطلاب والمواطنين عموماً من تفشي فيروس كورونا ضمن الإجراءات الإحترازية الكثيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة الفيروس، وقد تميزت منصة مدرستي بمميزات كثيرة منها التصميم البسيط للموقع الذي يُمكن الطلاب من استخدامه بدون تعقيد كما توفر المنصة عدة مميزات أخرى سنوضحها لكم خلال المقالة، والآن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، فتابعونا.

رابط منصة مدرستي الواجبات

تُمكن منصة مدرستي الطلاب من متابعة دروسهم اليومية بإنتظام بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الحضور بشكل إلكتروني وأيضاً يمكنهم عمل واجباتهم المنزلية وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية بسيطة، ولكن قبل كل هذا يجب على الطلاب التسجيل في منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بإنشاء حساب لك على تطبيق توكلنا.

ثانياً من خلال الإسم وكلمة المرور الذي حصلت عليهما من التطبيق سجل الدخول إلى منصة مدرستي .

. ثالثاً يُمكنك استخدام المنصة بشكل طبيعي.

منصة مدرستي

لقد نجحت منصة مدرستي في تحقيق نجاح كبير بين الطلاب حيث سهلت عليهم الحصول على المعلومة والتواصل مع المعلمين في ظل غياب دور المدرسة التقليدية بفضل ما أتاحته من مميزات كثيرة على الموقع، وقد نجحت وزارة التعليم في استكمال العام الدراسي رغم كل المعوقات التي تواجه المملكة من تداعيات انتشار فيروس كورونا وهذا يدل على اهتمام المملكة بالتعليم.