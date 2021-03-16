استلم 60 ألف منتج آهل بدون فوائد وبدون كفيل بالتقسيط لدى بنك التسليف

استلم 60 ألف ريال سعودي من منتج آهل تلك التمويل الذي يبحث عنه الكثير من السعوديين والسعوديات للحصول على أهم مزايا تمويلية في المملكة العربية السعودية ويكفي فقط أنه تمويل متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ومع تعاليم الدين وأحكامه فيمنح ذلك التمويل في المملكة بدون فوائد أو رسوم مالية عليه ويمتاز بالتقسبط الميسر لمدة طويلة الأجل تسمح سداد العملاء حتى 5 سنوات بالسعودية كما يوفر بنك التنمية الاجتماعية المزيد من القروض التي جعلك البنك في مكانة عالية بالمملكة ويمكن الحصول على قرض منتج آهل بدون فوائد عن طريق رابط التقديم على قرض آهل الميسر المقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية تحت ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي داخل السعودية

شروط توفير منتج آهل بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

الآن يمكن الحصول على منتج آهل بالسعودية عام 1442 بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كما يلي

الحد الأقصى للتقديم على منتج آهل بالسعودية هو 60 ألف ريال سعودي

يسمح التقديم عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في أراضي السعودية من عمر 18 عام إلى 55 عام ويسمح بالتقديم للمتقاعدين حتى عمر 70 عام للموافقة على قرض آهل بالمملكة

يجب أن يكون المتقدم من السكان الأصليين بالسعودية وحاصل على الهوية الوطنية لأن التقديم متاح للمواطن السعودي والمواطنة السعودية

يلتزم المتقدم بتوفير كافة الضمانات المطلوبة ولابد عدم وجود مصادر تمويل أخرى عند طلب قرض منتج آهل

يشترط سداد جميع القروض المستحقة على العميل المتقدم قبل التقديم على منتح آهل مع الالتزام في سداد أقساط القرض في المواعيد المحددة

عند التقديم لابد من توفير كفيل طبقاً لنموذج رقم مائة وخمسة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ولا يشترط تقديم كفيل من الموظف السعودي

أهم المزايا التمويلية الميسرة لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية

يمنح تمويل منتج آهل بدون فوائد وبدون رسوم عليه عند الموافقة على طلب القرض بالسعودية

تمويل بدون كفيل لكل الموظفين العاملين في الحكومة السعودية ويسمح لهم بالتقديم بدون ذلك الشرط داخل أراضي السعودية

فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات كأقساط شهرية عند تسديد منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية