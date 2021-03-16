سعر تداول الذهب في السعودية اليوم لجميع الوحدات.. أسعار متجددة

واصل سعر تداول الذهب في السعودية اليوم ارتفاعه ولكن بشكل طفيف، حيث تم تداول أسعار الذهب عيار 21 قيراط عند 182.80 ريال سعودي، بينما سجلت سعرها أمام الدولار الأمريكي بنحو 48.74 دولار أميركي، أما فيما يتعلق بأسعار الأوقية الذهب، فقد تم تداولها يوم أمس الاثنين بسعر 6.497 ريال سعودي، وأمام الدولار الأمريكي بسعر 1.732 دولار، كما سجل الذهب عيار 18 أسعاره عند 156.69 ريال سعودي، وأمام الدولار الأمريكي وصل سعره عند 41.78 دولار، وفيما يخص أسعار كيلو الجرام الواحد، فقد وصلت السعر إلى 208.912 ريال سعودي وأمام الدولار الأمريكي وصل إلى 55.700 دولار أميركي، .

سعر تداول الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي

وصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بتاريخ 16 مارس 2021 من عيار 21 قيراط إلى “182.61” ر. س، فيما وصلت الأسعار من عيار 22 قيراط إلى سعر “191.31” ر. س، بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى “156.53” ر. س من عيار 18 قيراط، أما أسعار الذهب عيار 14 قـ فقد وصلت إلى سعر “121.74” ر. س، وفيما يلي باقي أسعار الذهب في السوق السعودي:

الذهب عيار 24 قـ:وصل سعره إلى 208.70 ر. س

سعر الذهب عيار 12 قــ: 104.32 ر. س

سعر تداول كيلو الذهب: 208.699.05 ر. س

سعر تداول أونصة الذهب للبيع: 6.491.25 ر. س

سعر تداول أوقية الذهب للشراء: 6.495.50 ر. س

سعر جنيه الذهب اليوم في السوق السعودي: 1.669.59 ر. س.

جدول أسعار محدثة للذهب في المملكة وأسعار الذهب الأصفر بالدولار الأمريكي

سعر الذهب عيار 24 قـ: وصلت أسعار المعدن الأصفر إلى سعر 55.65 د. أ للجرام الواحد

أسعار الذهب عيار 22 قـ: 191.31 د. أ

قـ: 191.31 د. أ أسعار كيلو الذهب اليوم في المملكة: 55.653.08 د. أ

سعر تداول الذهب للأونصة: وصل سعر الأونصة الشرائي إلى 1.732 د. أ

أسعار الذهب عيار 21 قـ: 48.70 د. أ

قـ: 48.70 د. أ أسعار الذهب عيار 14 قـ: 32.46 د. أ

سعر أوقية الذهب للبيع قـ: 1.731 د. أ

أسعار تداول الذهب عيار 12 قـ: 27.87 د. أ

سعر سبيكة الذهب 5 أوقية: 8.655 د. أ

سعر سبيكة الذهب 10 أوقية: 17.310 د. أ

جنيه الذهي عيار 21 قـ: 389.57 د. أ

جنيه الذهب عيار 22 قـ: 408.12 د. أ

وفيما يلي جدول يوضح الأسعار المحدثة أولا بأول في الأسواق السعودية بالعملة المحلية والدولار الأميركي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, March 16, 2021 09:47 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 208.84 ريال $55.68 سعر الذهب عيار 22 191.44 ريال $51.04 اسعار الذهب عيار 21 182.74 ريال $48.73 اسعار الذهب عيار 18 156.63 ريال $41.76 سعر الذهب عيار 14 121.82 ريال $32.48 سعر الذهب عيار 12 104.42 ريال $27.84 اسعار أوقية الذهب 6,495 ريال $1,732 اسعار جنيه الذهب 1,462 ريال $389.80 اسعار كيلو الذهب 208,837 ريال $55,685