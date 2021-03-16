التقديم على قرض الزواج بنك التسليف بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق بسهولة

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عمر شويل - جدة التقديم على قرض الزواج بنك التسليف بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق، يبحث الكثير من الشباب في وقتنا الحالي عن قروض مُيسرة تساعدهم على الزواج بدون فائدة لتحقيق الإستفادة القصوى لهم، وبالطبع أول جهة يُفكر فيها المواطن السعودي للحصول على القرض هو بنك التسليف، وذلك من خلال برامج التمويل الاجتماعي المقدمة من البنك بما تتضمنه من مزايا عديدة من خلال أهداف تنموية للارتقاء بحياة المواطن، حيث يهدف تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف بالمسمى القديم إلى إعانة وتشجيع الشباب على الزواج، بشرط ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم على التمويل 14 ألف ريال سعودي، والقرض متاح لجميع الفئات من المواطنين السعوديين

التقديم على قرض الزواج بنك التسليف بالطريقة الصحيحة

لكي تتمكن من التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف يتم دخول موقع بنك التسليف، ثم إختيار النتيجة الأولى وهو تسجيل الدخول في البنك ويمكنك دخول الموقع عن طريق النفاذ الوطني أو أبشر؛ فيلزم أن يتواجد لديك حساب في أبشر لكي تستطيع الدخول، ثم يتم ظهور صفحة جديدة عليك إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور والرمز الظاهر للتحقق بها ثم الضغط على تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة على جوالك بها رمز تفعيلي عليك إدخاله في المكان المُخصص لذلك ثم الضغط على متابع.

تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية

بعد تسجيل الدخول يتم فتح الصفحة الرئيسية عليك إختيار إضافة طلب جديد ثم طلب للحصول على تمويل جديد، بعدها قم باختيار مُنتجات الأفراد والضغط على تقديم، وستظهر عدة خيارات منها على سبيل المثال تمويل الزواج وتمويل الأسرة وتمويل الترميم وغيرها من منتجات التمويل الاجتماعي المقدمة من بنك التسليف، يتم إختيار تمويل الزواج وستظهر شروط التقديم على القرض، يتم الضغط على التعهد واختيار الفرع الأقرب لك ثم الضغط على موافق.

طريقة تقديم طلب على تمويل الزواج

يتم فتح صفحة عليك ملء جميع البيانات الموجودة فيها مثل نوع المُستفيد والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الغرض من التمويل وعدد الأبناء وعدد أفراد العائلة ثم الضغط على التالي، ثم يتم إضافة بيانات العنوان الوطني التفصيلي ورقم الجوال ومكان الإقامة والحي، وبعدها يتم إضافة مهنتك ويجب أن تعمل موظف ثم إختيار القطاع الذي تتبعه ثم إدخال الرقم العسكري، وبعد ذلك يتم إختيار جهة العمل وتاريخ الإتحاق بالخدمة وتاريخ الحصول على المرتبة الحالية.

سيكون عليك بعد ذلك إدخال الراتب الشهري والبدلات الشهرية ونظام التقاعد التابع لك، ثم إدخال البنك الذي تتبعه وإدخال رقم الحساب الخاص بك والبريد الإلكتروني، مع إدخال بيانات الزواج من رقم الوثيقة وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج واسم الزوجة كذلك والسجل المدني وتاريخ ميلادها، ثم يتم إضافة بيانات تعهد العمل ( عمل الكفيل ) عبر إدخال الإدارة والقسم ونوع العمل والرتبة العسكرية بالإضافة إلى مدينة العمل والدرجة، وتأكد من ملء كافة البيانات بعناية كما عليك التأكد من كافة البيانات لأهميتها القصوى.

طلب قرض الزواج من بنك التسليف

بعد إدخال كافة البيانات الي سبق ذكرها يتم الضغط على حفظ، ثم يتم فتح صفحة جديدة عليك تحديد مبلغ القسط الشهري من بين الشرائح المتاحة بالإضافة إلى تحديد مبلغ التمويل المطلوب ( تمويل الزواج )، ثم قم بتفعيل الإشتراك في منتج زود الادخاري والضغط على حفظ، وسيتم ظهور صفحة تظهر فيها رسالة أنك قد قدمت في بنك التسليف لتمويل الزواج بنجاح كما تستطيع تنزيل الملف، الخطوة التالية هي فتح حساب في منتج زود الادخاري التابع لمصرف الانماء ثم الحصول على رقم الآيبان الادخاري وإضافته إلى بياناتك التي تقدمت بها في تمويل الزواج.

لأن تمويل الزواج هو أول ما يبحث عنه الشباب في الوقت الحالي لبدء حياتهم فإن بنك التنمية الإجتماعية هو الداعم الأول لذلك، حيث يُقدم التمويل الإجتماعي بدون فائدة حرصاً على مستقبل الشباب، وقد تناولنا الطريقة الصحيحة للتقديم على تمويل الزواج من بنك التسليف تفصيلاً خطوة بخطوة، مع طرق إدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.