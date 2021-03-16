نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة رابط hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن موظف وافد تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية “وزارة العمل سابقا”، العديد من الخِدْمَات الخاصة بالعمالة الوافدة مثل استعلام عن خروج وعودة، التي يأتي على رأسها خدمة “الاستعلام عن عامل وافد”، والتي تساعد في التعرف على حالة الوافد وهويته من خلال رقم الهوية فقط، وذلك لجميع المقيمين على أراضي المملكة من العمالة الأجنبية، الأمر الذي يساهم في استقرار سوق العمل.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة

يمكن الاستعلام عن عامل وافد في السُّعُودية، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك برقم الإقامة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

من موقع الوزارة، سجل الدخول ثم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اضغط على ” استعلام عن وافد”، وأدخل رقم إقامته، ورمز التحقق.

فور الضغط على “بحث”، سوف تعرض المنصة كل البيانات المطلوبة.

تتيح منصة أبشر الإلكترونية، للعامل الوافد إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به، وتاريخ انتهائها لتجديدها في الوقت المناسب، وفق ما يلي:

سجل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر “الاستعلامات الإلكترونية”، ومنها الضغط على “صلاحية الإقامة”.

عقب ذلك أدخل “رَقْم الإقامة”، ورمز التحقق، ثم اضغط “استعلام”.

لحظات من استعلامك، وسوف تقوم المنصة بعرض بيانات الصَّلاحِيَة.

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للوافدين من العمال، إمكانية الاستعلام عن نقل كفالته من كفيل إلى آخر، وفق ما يلي:

سجل الدخول في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

عقب ذلك، اضغط على “الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد”، ومنها أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط بحث.

بعد لحظات، سوف تظهر لك كل المعلومات المتعلقة بنقل كفالة وافد.

مكتب العمل استعلام عن وافد

يمكن للعامل الوافد في السُّعُودية، الاستعلام عن هويته عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، كالآتي:

سجل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني (hrsd.gov.sa)، ثم ادخل على “الخدمات الإلكترونية”.

ثم الضغط على “الاستعلام عن موظف وافد”، ثم أدخل رَقْم الإقامة الخاص به ورمز التحقق، ثم اضغط “بحث”.

سوف تظهر لك جميع النتائج والمعلومات المطلوبة.