نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث محبي نادي الاهلي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم، لذلك سوف نسرد لكم تردد قناة غير مشفرة التي تبث مباراة الاهلي ونادي فيتا في دوري ابطال افريقيا ، وهي قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة الاهلي اليوم، حيث يفتتح النادي الأهلي جولته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، على أمل تحقيق اللقب الغائب. من دولاب القلعة الحمراء منذ عام 2013 ، وتقام المباراة على ملعب الجيش \ “برج العرب \” بالإسكندرية ، وعرض مسئولو الأهلي تذاكر مباراة الفريق القادمة ضد فيتا كلوب بسعر. عشرة جنيهات للتذكرة الواحدة عبر الحجز الالكتروني

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم

قناة مكسابي ، تردد قناة مكسبي 2021 ، هو:القمر نايل سات ، التردد 11411 ، معدل الترميز 27500 ، الاستقطاب عمودي.

يبدأ لقاء الأهلي وفيتا كلوب الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة ويبث على بي بي سي سبورتس 4 وعلق عليه أحمد الطيب ، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يبدأ عند الساعة 2.15 بالضبط.

وفاز الأهلي في أول لقاء جماعي له على المريخ السوداني بثلاثة أهداف وخسر أمام سيمبا بهدف دون رد وتعادل في المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب 2/2.

تشكيل نادي الأهلي أمام نادي فيتا كلوب

حراس المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي الخط الدفاعي: أيمن أشرف – سليف كوليبالي – محمد هاني – علي معلول – محمود وحيد ، خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – وليد سليمان – إسلام محارب – ناصر ماهر – محمد شريف – أحمد حمودي – كريم ندفيد – رمضان صبحي خط هجوم: مروان محسن “أهل مصر” يراجعكم. فيما يلي موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري ابطال افريقيا ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي والقنوات الناقلة لها.

في هذا المقال تعرفنا علي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم 16-3-2021