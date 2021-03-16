نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة تحسين العلاقة التقاعدية ستكون سبب في إلغاء بلاغات هروب العمالة؟.. تفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء بلاغات هروب العمالة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مبادرة جديدة لتحسين علاقة المتعاقدين بين الكفيل وهو صاحب العمل والعامل الوافد، وتم تطبيق تلك المبادرة منذ أمس يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر مارس، ولكن هناك بعض التساؤلات الموجهة حول تلك المبادرة وعن تسببها في إلغاء بلاغات الهروب عن بعض العمالة الوافدة وهذا ما يريد الكثير من أصحاب العمل والعاملين التعرف عليه.

إلغاء التغيب عن العمل من مبادرة تحسين العلاقات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من أهداف مبادرة تحسين العلاقة المتعاقدين هو الحد من حالات هرب العمالة الوافدة من العمل، وأكدت أن تلك المبادرة لن تؤثر بشكل كبير على القواعد القديمة المعمول بها بين الكفيل أو صاحب العمل والوافد وخاصة آليات بلاغات تهرب العمالة.

وكان هناك بعض التساؤلات عن أحوال العمالة المتهربة قبل تطبيق المبادرة الجديدة، حيث سيتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وفقًا للقواعد القديمة التي يتم العمل بها.

خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وبعد التعرف على وضع العمالة الهاربة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، يمكننا الآن التعرف على أهداف وخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تقدمها لكلا الطرفين سواء كان العامل الوافد أو الكفيل صاحب العمل، والتي من المفترض أن يتم توافرها من خلال منصتي أبشر وقوى، وهي:

تحدد كيفية الانتقال من عمل لآخر في فترة سريان عقد العمل مع الكفيل القديم، وذلك مع الالتزام بالفترة المحددة للإشعار والضوابط المخصصة.

إتاحة خدمة التنقل الوظيفي للعامل وهي عبارة عن السماح للعامل بالانتقال لعمل آخر بعد انتهاء مدة العقد بدون الحاجة لاستئذان الكفيل.

الخوارج والعودة من وإلى السعودية للعامل الوافد بعد تقديمه لطلب بذلك مع إشعار من صاحب العمل.