نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية توضح الأخبار عن صرف المساعدة المقطوعة 1442 وتجيب عن الموعد المقترح للصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن السيد / ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مستفيدي المساعدة المقطوعة 1442 عليهم تحديث بياناتهم قبل تحديد موعد صرف المساعدة، والتي تعمل الوزارة حالياً على إعداد الكشوف النهائية بأسماء المستحقين، وهناك تكهناك وتسريبات تقول أن الوزارة تعمل على الصرف قبل حلول شهر رمضان الكريم، حتى تدخل البهجة والسرور على المستحقين وتعينهم على أعباء الحياة خاصة في شهر رمضان الذي يتطلب مصروفات إضافية، وقال المتحدث باسم الوزارة أن المستحقين سيسمعون أخبار مبشرة قريباً بشأن مقطوعة الضمان الاجتماعي الخاصة بعام 1442 هجري.

أستطلاع موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

ينتظر الملايين من مستحقي المساعدة المقطوعة نزول الدعم في حساباتهم البنكية خلال الأيام القليلة القادمة، كي يتم صرفها لكي تعينهم على الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السعودية، والتي ذاد من أثارها السيئ جائحة فيروس كورونا المستجد لذا يتردد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة صرف المسعدة المقطوعة.

متابعينا الأعزاء لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي مواعيد لصرف المساعدة المقطوعة، وهي تؤكد ذالك عبر موقعها الرسمي على تويتر، وأنه في حال تم الانتهاء من كشوف المستحقين وحصرهم سوف تعلن الموعد الرسمي للصرف، لذا تدعوا متابعيها أخذ معلوماتهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط وقالت أنها تعمل على الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالصرف حالياً.

ينتظر ملايين المستحقين لمقطوعة الضمان الاجتماعي أمر سامي ملكي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيداع المساعدة في حسابات المستفيدين قبل حلول شهر رمضان المبارك، كي يدخل الفرحة على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة قبل هذه المناسبة الدينية الجليلة، حتى تساعدهم على تحمل أعباء ومصاريف هذا الشهر الكريم.

موقع وزارة الموارد البشرية يكذب الشائعات المتداولة

أعلن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ما يتم تداوله من قبل المواقع الإلكترونية عن إلغاء مساعدة الضمان الاجتماعي واستبدالها بمنظومة دعم جديدة عاري تماماً من الصحة، ودعا المتعاملين مع الوزارة عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات التي تهدف إلي إثارة ألبلبه بين المواطنين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

من المعروف لدى كافة المستفيدين والذين يصرف لهم دعم مقطوعة الضمان، أنه لا يوجد وقت محدد لصرفها وأنها تصرف مرة واحدة فقط في العام وأشار خدمة العملاء أن العمل على قدم وساق لإعداد الكشوف النهائية لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقال أننا في منتصف عام 1442 وهناك وقت كبير على نهاية العام، ولكن الوزارة ستعلن قريباً عن الأسماء والموعد الجديد للصرف.

شرط وزارة الموارد البشرية لصرف مقطوعة الضمان

حددت وزارة الموارد البشرية المستحقين لصرف المقطوعة وهم الأقل دخلاً، والذين هم دخلهم دون أل 3000 ريال شهري بالنسبة للفرض الأعزب، أما رب الأسرة فقد حددت مبلغ 8000 ريال سعودي للدخل، ولكنها حددت شرط تحديث البيانات للمستفيدين لصرف مقطوعة الضمان للعام الحالي 1442 هجري.

ألية الاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

الغرض من عملية تحديث البيانات لصرف المساعدة المقطوعة 1442

تحويل الدعم مباشراً على حسابات المستفيدين البنكية. العمل على تيسير عملية التواصل بين الوزارة والمستفيدين من مساعدة المقطوعة. مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات للعملاء والتيسير عليهم.

معلومات عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة هي مكرمة ملكية للتيسير على الفقراء من المواطنين السعوديين وتصرف مرة واحدة فقط في العام.

تمنح المساعدة لأصحاب الدخول البسيطة من المواطنين السعوديين الذين يقل دخلهم عن 3000 ريال في الشهر.

يحدد مبلغ الدعم في برنامج المقطوعة بناءً على عدد أفراد الأسرة ويختلف بين الأعزب والمتزوج.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

تعمل وزارة الموارد البشرية السعودية على تطوير وتحسين خدماتها التي تقدمها للمواطنين في المملكة، فهي الوزارة المعنية بتقديم الخدمات خاصة خدمات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، وهي تتعامل مع الفئات الأقل دخلاً وتعتبر من أهم الوزارات في السعودية وأكثرها تعاملاً مع المواطنين بطريقة مباشرة، وتعمل على جعل كل الخدمات التي تقدمها إلكترونياً للتيسير على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.

الفئات المستحقة لصرف دعم المساعدة المقطوعة

أسر الشهداء وأصحاب الإعاقة الكلية والجزئية الغير قادرين على العمل.

السيدة الأم للأطفال الأيتام والسيدات الأرامل والسيدات المطلقات والذين توفى عائلهم الوحيد.

الأسر الأشد فقراً والتي تكون محدودة الدخل المقيمين بصفة دائمة داخل المملكة.

تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء على حد سواء طالما توافرت فيهم شروط الاستحقاق.

المملكة العربية السعودية وبرامج الحماية الاجتماعية

تعمل الحكومة السعودية على دعم برامج الحماية الاجتماعية، لرفع جودة الحياة لكل المواطنين السعوديين داخل الأراضي السعودية، وهو الهدف الأول لعمل الحكومة بأوامر عليا من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي جعل المواطن خاصة محدود الدخل نصب عينيه، وجعل من برامج الحماية الاجتماعية في المملكة مثال يحتذى به في جميع الدول العربية.