نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية وخبر موعد تقديم الاختبارات النهائية قبل عيد الفطر والدراسة بشهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية وموعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442، حيث أن الوزارة حددت مسبقاً عدد أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمملكة، منبهةً أيضاً على بعض الأجازات الرسمية والاختبارات أثناء الدراسة، وكما هو محدد أن موعد الاختبارات التي قامت الوزارة بتحديدها هي على أن تكون بشهر شوال وبعد أجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442، حيث لاقىٰ هذا الموعد الكثير من الاعتراضات بناءاً على أسباب مختلفة للطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بالمملكة العربية السعودية.

وزارة التعليم السعودية وموعد تقديم الاختبارات النهائية بالفصل الثاني قبل عيد الفطر المبارك لعام 1442

وزارة التعليم بالسعودية لم تصدر قراراً رسمياً حتى الآن بشأن الدراسة برمضان، إلا أنه الموعد المحدد كما هو، وهناك مصادر مؤكدة نفت مايتم تداوله من تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بسبب الوباء المنتشر، أو بسبب دخول شهر رمضان الكريم، مؤكدةً أيضاً أن مواعيد الدراسة والاختبارات مجدولة حسب وقتها المعلن عنها مسبقاً من وزارة التعليم بالمملكة في شهر رمضان المبارك، والجدول التالي يوضح المواعيد المقررة من الوزارة حتى الآن:

استطلاع خبر تقديم موعد الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان الكريم بالسعودية لعام 1442

وجدت بعض الصفحات الرسمية على تويتر الخاصة بالمملكة العربية السعودية، والتي قامت بنشر بعض الأراء بشأن تقديم موعد الامتحانات النهائية بالفصل الثاني بالسعودية، أو الموافقة على دمج البنين والبنات في الجامعات، ، حيث أنه في استطلاعات كثيرة قالت: ما رأيك في موعد تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني قبل عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية، حيث لاقى الاستطلاع الكثير من الردود بين مؤيد وغير مؤيد، وكانت نسبة المؤيدين أكثر من الغير مؤيدين، وكان لكلٍ منهما أسبابه، فبعض المؤيدين نظراً لدخول شهر رمضان والعبادة فيه وإنشغالهم بأوقات الفطور والتحضير له، وأيضاً عدم استيعاب الطلاب بنسبة كبيرة في شهر رمضان نظراً لإرهاق الطلاب الصائمين.

وكان الرد على سبب غير المؤيدين أنه لا يوجد إلا أيام قليلة على دخول شهر رمضان، ولم يستطيع الطلاب ضم المنهج ومذاكرته إذا تم تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان، وبرغم ذلك كانت نسبة المؤيدين هي أعلى نسبة تصويت لتقديم الاختبارات بالسعودية بحوالي 81%.

العام الدراسي المقبل وتقديم الاختبارات النهائية بالسعودية والدراسة بشهر رمضان 1443

ثلاثة فصول دراسية 183 يوم دراسة، عندما يتم تنفيذها بالتعليم السعودي العام المقبل ستكون الدراسة حتماً ستصادف الشهر الكريم، حيث عند الإطلاع على الجداول المقترحة للعام الدراسي القادم 1443، وبناءاً على جدول الثلاثة فصول ستكون الاختبارات بعد أجازة عيد الفطر المبارك بأيام، ولمعرفة الخطة المقترحة القادمة، اطلع على الجداول الآتية لحين صدور قرارات أخرى بالدراسة للعام القادم: