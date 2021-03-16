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عمر شويل - جدة فتح منصة مدرستي وبوابة عين مع مايكروسوفت تيمز بشكل مباشر بدلاً من المتصفح، نتحدث اليوم عن طريقة إضافة منصة مدرستي أو بوابة عين إلى برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك تسهيلاً للطلاب والمُعلمين للدخول إلى المنصة عن طريق التيمز بدلاً من الذهاب إلى المتصفح وفتحها عن طريقه، ومايكروسوفت تيمز هو أحد المنصات المهمة للتواصل والتعاون بين الفرق المهنية، وقد تميز مايكروسوفت تيمز عن برنامج سلاك ومن أهمها أنه يمكنك مشاركة الشاشة أثناء المكالمات، كما يتمكن أعضاء الفريق من الانضمام إلى دردشة ويمكنك من خلاله كذلك جدولة الاجتماعات، لذا يُفضل الكثير برنامج مايكروسوفت تيمز ونتناول اليوم طريقة فتح منصة مدرستي وبوابة عين معه مباشرة.

طريقة فتح منصة مدرستي مع مايكروسوفت تيمز

لكي تتمكن من فتح منصة مدرستي مع برنامج مايكروسوفت تيمز أول ما عليك القيام به هو فتح برنامج التميز، ثم الدخول إلى الفريق الذي تريد إضافته عليه، وسترى في أعلى يسار الشاشة علامة + يتم الضغط عليها وستظهر عدة خيارات، يتم إختيار موقع الويب من بينها ثم كتابة منصة مدرستي في قائمة الإضافة، ومن جهة أُخرى يتم فتح منصة مدرستي في متصفح أخر ثم يتم نسخ الرابط الخاص بمنصة مدرستي ولصقه في قائمة موقع الويب داخل برنامج مايكروسوفت تيمز، وإذا أردت أن يتم نشره كمنشور على الفريق يمكنك ذلك ثم الضغط على حفظ، وفور حفظ المُدخلات يتم ظهور منصة مدرستي على الفور من ضمن مايكروسوفت تيمز.

فتح بوابة عين مع مايكروسوفت تيمز

أما عن طريقة فتح بوابة عين مع مايكروسوفت تيمز، فبعد الدخول على برنامج التيمز واختيار موقع الويب بنفس الطريقة السابقة يتم كتابة بوابة عين في قائمة الإضافة، ثم يتم نسخ الرابط الخاص ببوابة عين من خلال فتحها في مُتصفح مُنفصل، ومن ثم وضعه داخل المكان المُخصص للك في برنامج مايكروسوفت تيمز داخل قائمة موقع الويب سواء أردت نشرها أو لا ثم الضغط على حفظ، وسترى على الفور ظهور بوابة عين داخل مايكروسوفت تيمز.

بتلك الطريقة أصبح يتمكن جميع الطلاب والمُعلمين من الدخول إلى منصة مدرستي أو بوابة عين التعليمية من خلال مايكروسوفت تيمز، وذلك بدون الحاجة مُطلقاً إلى الذهاب إلى لمُتصفح للبحث عنها وبطريقة سهلة ومضمونة يمكنك تطبيقها خلال دقيقتين فقط.