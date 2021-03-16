خطوات التسجيل في منصة أبشر absher.sa للسعوديين والوافدين من دون البصمة

منصة أبشر absher.sa ، هي النظام الحديث والذي أطلقته وزارة الداخلية السعودية، وبدوره يهدف إلي تسريع العمليات المميكنه والتي يقوم بها السعوديون والوافدين علي حدٍ سواء، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط علي المكاتب الحكومية والتي نؤدي إلي تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانطلقت الخدمة من وزارة الداخلية في 29 مايو 2019 برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

الخطوات والشروط للتسجيل في منصة أبشر absher.sa

ومن المفترض أن تربط المنصة بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، وهذا يخدم ما يقارب الـ 19 مليون مشترك في أكثر من 200 خدمة إلكترونية وعلي مدار الـ 24 ساعة يومياً. وتتلخص الخطوات فيما يلي:

يجب أولاً أن يكون جواز السفر سارياً للعامل. وأن تكون جميع المخالفات المرورية مسددة إن وجدت. عليك أيضاً سداد رسوم الخدمة. وعلي العامل أن يكون متواجد علي أرض المملكة العربية السعودية. إذا كان العامل لدية أفراد أسرة فيجب أن يكون التأمين الصحي سارياً.

كما وسيمكنكم الفيديو القادم من التسجيل بالطريقة الأسرع .

كيفية التسجيل في منصة أبشر من دون البصمة

وفي هذه المرحلة قامت المملكة بالتسهيل علي المشاركين، وذلك من خلال اختصار بعض الخطوات التي من شأنها أن تسهل عليهم التسجيل السريع بها، من دون وجود القيود الروتينية والتي هي الأساس في إطلاق المنصة للقضاء علي البيروقراطية القديمة والانطلاق نحو الرقمنة الإلكترونية في المعاملات الحكومية، وإليكم الخطوات:

يتم ذلك من خلال استبدال رقم مطابقة البصمة عبر الهاتف الذكي ومن خلال التسجيل عن طريق بطاقة الصراف الآلي والخاصة ببنك الراجحي علي سبيل المثال.

القيام بإدخال بطاقة الصراف الآلي مع كتابة الرقم السري الخاص بها.

ومن ثم ستظهر لك القائمة الرئيسية بالخدمات التي سيقدمها المصرف والتي تتمثل في ( استعلام عن الرصيد، والسحب النقدي للرصيد، وكشف الحساب المختصر، سداد المدفوعات، تحويل الأموال ).

وعليك بالضغط علي أيقونة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وبعدها ستظهر لك نافذة تفيد بإمكانية الاشتراك بخدمات وزارة الداخلية.

وستقوم بملء الحقول الخاصة بمعلوماتك الشخصية كرقم الجوال والرقم القومي لتسجيل الدخول في منصة أبشر.

وبعد ذلك في خلال يومين ستتلقى رسالة التأكيد علي جوالك.

وفي نهاية الأمر ستكون قد اشتركت بنجاح وتتمكن من القيام بالخدمات بالطريقة الإلكترونية المتوفرة لك.