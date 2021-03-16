استلم مبلغ 150 ألف تمويل العمل الحر بأقساط مرنة بلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

تسعى المملكة العربية السعودية على منح للعاطلين والموظفين ندوات تدريب على العمل الحر لكي تساعد جميع الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى عمل لتوفر لهم وأولادهم حياة أفضل في المجتمع السعودي لذلك تقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر الذي يطلع عليه منتج نفاذ المخصص لتمويل الأعمال الحرة بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد بأقساط مرنة تصل إلى 5 سنين بتمويل مطابق مع احكام الشريعة الإسلامية ويفضل ان يكون المتقدم متوافق مع الشروط لكي يتم أختياره ويعطى له كافة المزايا ومنها الحصول على مبلغ 150 ألف تمويل عيني يخدم تمويل العمل الحر وأتاحت الحكومة السعودية في عام 1442 التقديم على قرض منتج نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين عن طريق رابط التقديم على قرض منتج نفاذ المخصص للعاطل والموظف داخل السعودية الذي يقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يطلق عليه بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة

مزايا الحصول على قرض منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالسعودية

يمنح تمويل العمل الحر المعروف باسم منتج نفاذ من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة عند الموافقة على طلب التمويل يعطي صاحبه كافة المزايا التمويلية بالبنك كما يلي بالتفصيل

استخدام الدفع الإلكتروني عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في السعودية لتسهيل عملية السداد

حساب بنكي جديد في السعودية لكل العاطلين أو الموظفين الحاصلين على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

توفير تمويل العمل الحر بلا فوائد وبلا رسوم عند الموافقة على طلب قرض منتج نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية حيث ذلك التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية

أعطاء تمويل عيني بحد أقصى 150 ألف ريال سعودي بأقساط شهرية مرنة وميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات

يمنح بنك التنمية الاجتماعية تمويل نقدي مالي بمبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل في السعودية

فتح للعاطلين التسجيل في التأمينات الاجتماعية بعد الحصول على تمويل العمل الحر وذلك عند أقامة مشروع بالمملكة العربية السعودية

أهم شروط وضوابط قرض العمل الحر في المملكة عام 1442

يلتزم كل الموظفين عند التقديم بأن لا يزيد الدخل الشهري الثابت عن 14 ألف ريال سعودي للحصول على قرض العمل الحر في المملكة العربية السعودية

تقديم وثيقة العمل الحر وإرسالها مع طلب قرض منتج نفاذ للعاطلين والموظفين ويتم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمعروف باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية

على كل الراغبين التقديم الإلكتروني على طلب قرض العمل الحر لابد من توفير عضوية اشتراك في موقع أبشر داخل السعودية

يبدأ التقديم على منتج نفاذ من 21 إلى 60 سنة عبر بنك التنمية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق الموافقة على طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية