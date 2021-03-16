نتائج الامن الدبلوماسي 1442 رابط أبشر للتوظيف

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الامن الدبلوماسي النهائي 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف، والتي تم الإعلان عنها سابقا على نفس المنصة، وقد اعلن عن شروط التسجيل في وقت سابق وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن السمعة السلوك، وألا يكون قد سبق له التعيين بوظائف الأمن الدبلوماسي، وأن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد تم وضع مجموعة من التعليمات وهي ضرورة الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات.

نتائج الامن الدبلوماسي النهائي

الخاصة بوزارة الصحة من خلال الدليل التوعوي، وممنوع دول الأدوية الطبية إلا فى حالة الضرورة ويجب الإفصاح عنها عند التحضير، كما يمنع احضار الملابس المدنية مثصل ( النظارات الشمسية، الثوب، الأدوات الحادة، الشماع، وغيرها)

غير مسموح باستخدام كافة أجهزة الاتصالات.

ممنوع دخول الدخان وما يتعلق به.

يمنع الحضور بسياره خاصة بالطالب، كما يمنع الوقوف أو الدخول بها وسوف يتحمل الطالب المسؤليه كاملة في حالة المخالفة.

إحضار الجوال ويشترط ان يكون به تطبيق صحتي ، وكذلك تطبيق توكلنا علي أن يلتزم بتسليمه في المعهد.

، وكذلك علي أن يلتزم بتسليمه في المعهد. يجب رفع اللباقة البدنية قبل الدخول للدورة، فيما يساعد علي أداء أعمال التدريب بكفاءة كاملة.

ونظرا للأوضاع الراهنة فمن المقرر إجراء الدورات لمدة ثلاث أشهر علي أن تكون داخلية دون زيارة أو خروج.

أبشر للتوظيف استعلام

وتعمل وزارة الداخلية علي تأهيل وتدريب قوات الأمن الدبلوماسي، وإعدادهم بالمتطلبات الوظيفية، لتأمين كل من الشخصيات دبلوماسية والسفارات بالمملكة، والآن سوف نعرف علي كيفية الاستعلام عن النتائج.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول النهائي من خلال الدخول علي منصة أبشر توظيف .

. ثم اختيار نتائج القبول النهائي.

وكتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب وهي ( الجنس، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الوظيفة، رقم هوية الأب، الحالة الاجتماعية).

ثم بعد ذلك الضغط علي اختيار عرض، وسوف تظهر أمامك نتائج القبول النهائي.