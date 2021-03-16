نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442 وظيفة “جندي أول، جندي” رابط أبشر توظيف هنا المستندات المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442 اليوم على رتبة “جندي أول، جندي”، ودعت المقبولين إلي الحضور في المواعيد المحددة لهم كما أعلنت الإدارة عن ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية عند الحضور للمقابلات، وطالبت من المقبولين تحضير المستندات المطلوبة للاطلاع عليها ومطابقة الشهادات المسجلة في طلب التقديم، ويمكن لجميع المقبولين الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، وهو الموقع الخاص نتائج الوظائف العسكرية والاطلاع على أسماءهم بعد تسجيل بياناتهم الشخصية، وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442

رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، هو الرابط المخصص للاستعلام من خلاله على كل الوظائف والنتائج التابعة للوزارة برقم الطلب عبر اتباع الخطوات التالية.

طريقة الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442

الدخول على رابط jops.sa. تسجيل البيانات المطلوبة الاسم رقم الطلب تاريخ الميلاد وكافة البيانات. الضغط على زر استعلام عن النتيجة.

المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلات

أحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها.

أحضار نموزج موعد المراجعة الذي طبع على موقع أبشر توظيف.

أحضار أصل الشهادة العلمية “شهادة الثانوية العامة” وعدد 2 صورة منها.

أحضار أصل الشهادات العليا “الدبلوم، البكالوريوس” وصورتان منها مع ضرورة أن تكون مصدق عليها.

أحضار السجل الأكاديمي للشهادة للشهادة الإضافية البكالوريوس والدبلوم مع عدد 2 صورة منها.

أحضار بطاقة التسجيل المهني وشهادة تصنيف المؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني أو مساعد صحي.

أحضار صورة أختبارات العامة قياس موضح بها الدرجات.

أحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج المملكة.

أحضا قلم جاف وملف لحفظ المستندات السابق ذكرها.

تنبيهات هامة للمقبولين في كلية الملك فهد

يجب أن يعلم المترشح أن القبول المبدئي يعني أنه تم قبوله نهائياً وسيتم استبعاد من يوجد عنده اختلاف في البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

لن يسمح بدخول الكلية إلا من حمل على جواله تطبيق توكلنا.

على المقبولين مبدئياً الالتزام بالموعد والتوقيت المحدد للمقابلات مع أحضار جميع المستندات المطلوبة.

مكان الكلية هو العاصمة الرياض طريق خريص البوابة الشرقية رقم 5.