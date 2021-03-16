“المسند”: الشمس لن تغرب بدءًا من اليوم ولمدة 192 يوماً في هذه البقعة من الأرض

بلادي – الرياض :
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم (الثلاثاء) يشهد شروق الشمس لأول مرة منذ 28 سبتمبر الماضي في دائرة عرض 89 درجة شمالاً من سطح الأرض.
وأكد “المسند” أن الشمس ستظل مشرقة في هذه البقعة من الأرض حتى 23 سبتمبر المقبل، الأمر الذي يعني أن الشمس لن تغرب إلا بعد 192 يوماً.
يذكر أن الشمس تظل مشرقة طوال 24 ساعة في مناطق القطب الشمالي لمدة 6 أشهر بدءًا من شهر مارس، ثم تغيب لمدة 6 أشهر أخرى عن القُطب الشمالي لتظهر بالمقابل في القطب الجنوبي، ويُطلق على هذه الظاهرة مصطلح “شمس منتصف الليل”.
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