“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال الاعتراضات على دفعة شهر مارس

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40، الخاصة بشهر مارس الجاري، والتي أُودعت في حسابات المستفيدين قبل أيام.

ودعا البرنامج الراغبين في الاعتراض على قيمة استحقاق الدعم لزيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج على هذا الرابط .

وكان حساب المواطن قد أعلن إيداع 1.9 مليار ريال لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم هذا الشهر من المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق، وأوضح أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي أو الأدنى.