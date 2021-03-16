في رحلة استمرت 3 أسابيع.. سيارات سباق “إكستريم إي” تصل إلى المملكة

بلادي – الرياض :

استقبل ميناء جدة، أول أمس (الأحد)، الباخرة التي تنقل السيارات الكهربائية رباعية الدفع المشاركة في سباق “إكستريم إي”، المقرر إقامته الشهر المقبل في صحراء العلا.

وحملت الباخرة جميع المعدات والمستلزمات المتعلقة بالسيارات المشاركة في السباق، في رحلة بحرية استغرقت 3 أسابيع، بدءًا من ميناء مدينة ليفربول بإنجلترا، مروراً بالسواحل الجنوبية لإسبانيا، وصولاً إلى قناة السويس، ومنها إلى جدة.

وشملت حمولة الباخرة كل سيارات “إكستريم إي” رباعية الدفع الكهربائية، مع خلية وقود الهيدروجين المصنعة خصيصاً للسيارات المشاركة في السباق، لإنتاج طاقة شحن خالية من أي انبعاثات في موقع السباق نفسه.

كما حملت الباخرة خيم “إير شلتا” التي ستشكل الكاراجات الخاصة بكل الفرق، و3 ماكينات من شركة “ثري دفو” ستحول كل بقايا البلاستيك إلى كؤوس البطولة، بالإضافة للمنصة ونقطة الانطلاق والمعدات الخاصة بالنقل التلفزيوني، وغيرها من المعدات.

يذكر أن العلا ستستضيف السباق الأول من سلسلة “إكستريم إي” خلال الثالث والرابع من أبريل المقبلين دون جمهور، على أن يتم بث أحداث السباق على القنوات السعودية الرياضية، وقنوات “إم بي سي” للبث الإقليمي.